ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Sensación de frescura después del afeitado
  • Sensación de frescura después del afeitado
  • Sensación de frescura después del afeitado
  • Sensación de frescura después del afeitado

Descontinuado

NIVEA 7000 seriesAfeitadora eléctrica

HQ7330/19

3.8
| (20) Reseñas | 89% ha recomendado este producto
Sensación de frescura después del afeitado
Usá la afeitadora en seco de Philips para una afeitada más práctica o elegí la espuma para afeitar NIVEA FOR MEN para disfrutar de una afeitada refrescante
Ver todos los beneficios

Afeitada cómoda, suave y refrescante

Sensación de frescura después del afeitado

  • con espuma de afeitar NIVEA FOR MEN

Espuma de afeitar con tecnología Ultra Glide

Espuma de afeitar con tecnología Ultra Glide

La tecnología Ultra Glide de la espuma de afeitar te ofrece una afeitada al ras y refrescante

Uso en húmedo

Uso en húmedo

Usá la afeitadora en la ducha para ahorrar tiempo y experimentar la fresca sensación de una afeitada en húmedo.

Afeita hasta los vellos más cortos

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

20

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

18/07/2020

Argentina

Argentina

Muy buen producto

Hace años que la tengo y funciona como el primer día. Un fierro!!!

Ventajas

Batería recargable

Contras

La duración de la carga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

12/05/2020

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Es espectacular

El producto es muy bueno, muy cómodo, además de poder ser utilizado en seco o con espuma y hasta durante la ducha. Muy conforme

Ventajas

Autonomía y fácil de usar

Contras

No tengo quejas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

25/09/2013

Argentina

Argentina

muy buena maquina

me gusto esta maquina ya pasan varios días sin afeitar y al usar no me arrancan pelos; como me pasaba con otras maquinas. muy buena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.