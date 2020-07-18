Descontinuado
con espuma de afeitar NIVEA FOR MEN
La tecnología Ultra Glide de la espuma de afeitar te ofrece una afeitada al ras y refrescante
Usá la afeitadora en la ducha para ahorrar tiempo y experimentar la fresca sensación de una afeitada en húmedo.
3.8
de 5
20
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Pelusa58
18/07/2020
Argentina
Muy buen producto
Hace años que la tengo y funciona como el primer día. Un fierro!!!
Ventajas
Batería recargable
Contras
La duración de la carga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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12/05/2020
Argentina
Comprador verificado
Es espectacular
El producto es muy bueno, muy cómodo, además de poder ser utilizado en seco o con espuma y hasta durante la ducha. Muy conforme
Ventajas
Autonomía y fácil de usar
Contras
No tengo quejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
beto2000
25/09/2013
Argentina
muy buena maquina
me gusto esta maquina ya pasan varios días sin afeitar y al usar no me arrancan pelos; como me pasaba con otras maquinas. muy buena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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