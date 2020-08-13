Descontinuado
Sistema de corte de precisión
La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.
Los cabezales de afeitado de Philips se adaptan a la piel y facilitan un contacto suave y un afeitado más cómodo.
4.2
de 5
28
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
13/08/2020
Argentina
El Producto es súper práctico y eficiente
Elegi este producto porque lo uso todos los días antes de ir al trabajo es súper rápido a la hora de afeitar más si salís sobre la hora para ir al trabajo. Lo súper recomiendo. Excelente calidad. Vale un montón. Me sirve mucho. Saludos.
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Centu
11/08/2020
Argentina
Muy buena máquina
Excelente corte de patillas y una afeitada muy definida
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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nicoroque
10/08/2020
Argentina
Un producto eficiente y duradero
La mejor afeitadora eléctrica que usé. Si bien las afeitadoras eléctricas no afeitan tan al ras como las normales, esta afeitadora consigue un muy buen resultado y, a comparación con las otras que tuve, es altamente duradera y resistente. Lo único que se me gastó un poco es el cable del cargador, que se está estropeando, pero sigue andando. Me ahorré mucho dinero con esta afeitadora y estoy muy satisfecho con el resultado del producto,
Ventajas
Duradera
Contras
No afeita tan al ras como las afeitadoras comunes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver