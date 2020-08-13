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  • Afeitado cómodo y al ras
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Descontinuado

7000 SeriesAfeitadora eléctrica

HQ7340

4.2
| (28) Reseñas | 89% ha recomendado este producto
Afeitado cómodo y al ras
Esta afeitadora eléctrica de Philips te ofrece un exclusivo sistema de corte de precisión. Tiene cabezales ultradelgados con ranuras para afeitar los vellos más largos y orificios para afeitar las barbas más cortas. Además, la afeitadora es completamente lavable.
Ver todos los beneficios

Afeita incluso los vellos más cortos

Afeitado cómodo y al ras

  • Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.

Cómodos cabezales de afeitado

Cómodos cabezales de afeitado

Los cabezales de afeitado de Philips se adaptan a la piel y facilitan un contacto suave y un afeitado más cómodo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

28

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

13/08/2020

Argentina

Argentina

El Producto es súper práctico y eficiente

Elegi este producto porque lo uso todos los días antes de ir al trabajo es súper rápido a la hora de afeitar más si salís sobre la hora para ir al trabajo. Lo súper recomiendo. Excelente calidad. Vale un montón. Me sirve mucho. Saludos.

Ventajas

A favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver

11/08/2020

Argentina

Argentina

Muy buena máquina

Excelente corte de patillas y una afeitada muy definida

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver

10/08/2020

Argentina

Argentina

Un producto eficiente y duradero

La mejor afeitadora eléctrica que usé. Si bien las afeitadoras eléctricas no afeitan tan al ras como las normales, esta afeitadora consigue un muy buen resultado y, a comparación con las otras que tuve, es altamente duradera y resistente. Lo único que se me gastó un poco es el cable del cargador, que se está estropeando, pero sigue andando. Me ahorré mucho dinero con esta afeitadora y estoy muy satisfecho con el resultado del producto,

Ventajas

Duradera

Contras

No afeita tan al ras como las afeitadoras comunes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7340 Electric shaver

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