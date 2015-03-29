Descontinuado
HQ7390/17
Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Diseño de AT&T Williams
Esta exclusiva afeitadora de Fórmula Uno fue diseñada con la colaboración del equipo AT&T Williams.
La afeitadora Philips tiene cabezales ultrafinos con ranuras para afeitar la barba larga y orificios para la barba más corta.
Los cabezales de la rasuradora Philips se adaptan a la piel y permiten que haya un contacto suave para una afeitada más cómoda.
3.0
de 5
2
Reseñas
Andreslacosta
29/03/2015
Argentina
no cumplio mi objetivo
el producto en diseño y colores es hermoso, es facil de usar pero no duro mucho tiempo. la utilizo muy poco y dejode funcionar
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7390/17 Afeitadora eléctrica
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7390/17 Afeitadora eléctrica
ruben141
01/09/2013
Argentina
lo que tiene en contra es su corta patilllas y sus cuchillas
el producto tiene una debilidad ,es la cuchilla para el corta patilla,q es muy fragil y no es fuerte.......podria ser mas gruesa y fuerte,su base pende de dos resortes de alambres,eso lo convierte en algo debil e inservible.. yo probe otro modelo de philips ,la touch y es muy fuerte el corta patillas... el sistema de cuchilas y cabezales es comlpicado a la hora de lavarlas, la touch senosir es muy simple....deberia simplificarse..
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7390/17 Afeitadora eléctrica
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7390/17 Afeitadora eléctrica