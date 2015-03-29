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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ7390/17

3
| (2) Reseñas
Pasión por la perfección
«Mi vida es una carrera todos los días. Por eso, así como necesito el mejor equipo cuando trabajo, necesito mi afeitadora Philips cuando estoy en casa, porque me permite estar listo para arrancar cada mañana» . Nico Rosberg, piloto del equipo AT&T Williams de Fórmula Uno.
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Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹

Afeita hasta los vellos más cortos

Pasión por la perfección

  • Diseño de AT&T Williams

Diseñado en cooperación con AT&T Williams

Esta exclusiva afeitadora de Fórmula Uno fue diseñada con la colaboración del equipo AT&T Williams.

Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

La afeitadora Philips tiene cabezales ultrafinos con ranuras para afeitar la barba larga y orificios para la barba más corta.

Cómodos cabezales de afeitado

Cómodos cabezales de afeitado

Los cabezales de la rasuradora Philips se adaptan a la piel y permiten que haya un contacto suave para una afeitada más cómoda.

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Opiniones

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3.0

de 5

2

Reseñas

5
4
2
1

29/03/2015

Argentina

Argentina

no cumplio mi objetivo

el producto en diseño y colores es hermoso, es facil de usar pero no duro mucho tiempo. la utilizo muy poco y dejode funcionar

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7390/17 Afeitadora eléctrica

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01/09/2013

Argentina

Argentina

lo que tiene en contra es su corta patilllas y sus cuchillas

el producto tiene una debilidad ,es la cuchilla para el corta patilla,q es muy fragil y no es fuerte.......podria ser mas gruesa y fuerte,su base pende de dos resortes de alambres,eso lo convierte en algo debil e inservible.. yo probe otro modelo de philips ,la touch y es muy fuerte el corta patillas... el sistema de cuchilas y cabezales es comlpicado a la hora de lavarlas, la touch senosir es muy simple....deberia simplificarse..

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7390/17 Afeitadora eléctrica

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