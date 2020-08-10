Descontinuado
Para disfrutar excelentes comidas caseras en segundos
La batidora de mano HR1366/00 de Philips tiene una potencia de 600 W y cuchillas doble acción para obtener resultados perfectos en segundos. ¡Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan fácil!
600 W
varilla metálica
picadora XL y accesorios
Para licuar los alimentos en segundos.
La cuchilla de doble acción de la licuadora manual de Philips corta horizontal y verticalmente.
La licuadora manual de Philips tiene un botón turbo de gran potencia para los ingredientes más duros.
4.1
de 5
42
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
leblamdq
10/08/2020
Argentina
Mano derecha en mi cocina
Esta mini licuadora es lo mejor que tengo en mi cocina, la uso todos los dias en infinidad de situaciones, tanto en desayunos o meriendas como en comidas. Tiene todo lo que se necesita.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Licuadora manual
Date of Use 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Licuadora manual
Date of Use 2018-08-10
Yesica
10/08/2020
Argentina
Excelente
De fácil uso te permite lograr una variedad de comidas salsas, mayonesa, sopas espesa y su picador es lo más!!¡¡¡
Ventajas
Es como de usar
Contras
Tener que hacer pequeñas pausas para que el motos no se caliente podría ser
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Licuadora manual
Date of Use 2020-02-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Licuadora manual
Date of Use 2020-02-10
Betta7
10/08/2020
Argentina
Práctica y versátil
Es mi salvadora. Años de uso. La uso para picar, procesar, batir. Toda comida lleva un toque de la licuadora. Fácil de lavar. Durable en el tiempo. Me la volvería a comprar.
Ventajas
Casi todo, en su forma es la mejor que he provado
Contras
Tiene vida útil. Se puede llegar a romper con mucho uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Licuadora manual
Date of Use 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Licuadora manual
Date of Use 2018-08-10