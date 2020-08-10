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  • Para disfrutar excelentes comidas caseras en segundos
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Descontinuado

Daily CollectionLicuadora manual

HR1366/00

4.1

| (42) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Para disfrutar excelentes comidas caseras en segundos

La batidora de mano HR1366/00 de Philips tiene una potencia de 600 W y cuchillas doble acción para obtener resultados perfectos en segundos. ¡Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan fácil!

Ver todos los beneficios

Potente motor de 600 watts y cuchilla de doble acción

Para disfrutar excelentes comidas caseras en segundos

  • 600 W

  • varilla metálica

  • picadora XL y accesorios

Potente motor de 600 watts

Potente motor de 600 watts

Para licuar los alimentos en segundos.

Hoja de doble acción

Hoja de doble acción

La cuchilla de doble acción de la licuadora manual de Philips corta horizontal y verticalmente.

Para los ingredientes más duros

Para los ingredientes más duros

La licuadora manual de Philips tiene un botón turbo de gran potencia para los ingredientes más duros.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

42

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

10/08/2020

Argentina

Argentina

Mano derecha en mi cocina

Esta mini licuadora es lo mejor que tengo en mi cocina, la uso todos los dias en infinidad de situaciones, tanto en desayunos o meriendas como en comidas. Tiene todo lo que se necesita.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Licuadora manual

Date of Use 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Licuadora manual

Date of Use 2018-08-10

10/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

De fácil uso te permite lograr una variedad de comidas salsas, mayonesa, sopas espesa y su picador es lo más!!¡¡¡

Ventajas

Es como de usar

Contras

Tener que hacer pequeñas pausas para que el motos no se caliente podría ser

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Licuadora manual

Date of Use 2020-02-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Licuadora manual

Date of Use 2020-02-10

10/08/2020

Argentina

Argentina

Práctica y versátil

Es mi salvadora. Años de uso. La uso para picar, procesar, batir. Toda comida lleva un toque de la licuadora. Fácil de lavar. Durable en el tiempo. Me la volvería a comprar.

Ventajas

Casi todo, en su forma es la mejor que he provado

Contras

Tiene vida útil. Se puede llegar a romper con mucho uso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Licuadora manual

Date of Use 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

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Date of Use 2018-08-10

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