500 W
QuickClean
1,5 l
Antigoteo
Con solo la mitad del tamaño*, esta juguera ocupa un espacio reducido. Puede dejarla en la encimera de su cocina o guardarla fácilmente.
Esta juguera le permite utilizar su vaso incorporado (altura máx. de 12 cm). Colóquelo directamente bajo el grifo integrado y estará listo para preparar jugos.
Puede preparar hasta 1,5 l de jugo de una sola vez sin la necesidad de vaciar el contenedor de pulpa.
4.8
de 5
13
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
03/07/2023
Argentina
Super útil
Desde que la compré no paro de hacer jugos, la pulpa sale biben seca.
Ventajas
Resultado excelente
Contras
No encontré.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera
Sí, recomiendo este producto
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Copeti
16/11/2022
Argentina
Empleado de Philips
producto bersatil
[Employee of philipsglobal] facil de lavar lo recomiendo a familias deportistas
Ventajas
praxtico
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera
Florci86
16/11/2022
Argentina
Excelente producto para quien ama los jugos
Buen tamaño, funciona bien, podes hacer jugos de muchas frutas y verduras
Ventajas
Buen funcionamiento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera
En comparación con la juguera Avance Collection HR1869/70, HR1869/71 y HR1869/73