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Preparación de Alimentos
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Viva Collection Juguera
Asistencia
HR1832/00
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Eco passport Philips Viva Collection Slow juicer - English (US)
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¿Se puede lavar el dispositivo en el lavavajillas?
¿Se manchará la licuadora al procesar frutas o verduras con un pigmento fuerte?
¿Puedo exprimir cítricos como naranjas, limones y limas con mi licuadora?
¿Qué puedo licuar con mi licuadora Philips?
Cómo se monta y desmonta mi licuadora Philips
Mi licuadora de Philips funciona más despacio al usarla.
El filtro de mi licuadora Philips está bloqueado
¿Por qué la licuadora se detiene durante el uso?
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