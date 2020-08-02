Descontinuado
Pique como un chef
Por fin puedes picar como un chef. La picadora OnionChef con tecnología ChopDrop te proporciona unos trozos secos y regulares para cebolla y muchos más ingredientes. Gracias a su cuchilla de velocidad independiente también puedes picar carne y hierbas, entre otros.
Tecnología ChopDrop
2 funciones: cortes gruesos y finos
Selección automática de velocidad
La picadora OnionChef de Philips está equipada con 2 velocidades y selección automática de velocidad. Las diferentes funciones requieren una velocidad diferente para obtener el resultado óptimo: velocidad baja para un picado grueso con tecnología ChopDrop y alta velocidad para un picado fino con la cuchilla de velocidad alta que se incluye por separado. El producto detecta la función deseada y ajusta automáticamente la velocidad necesaria para garantizar que se obtenga siempre el resultado final deseado.
La picadora OnionChef de Philips utiliza una velocidad lenta óptima para su tecnología ChopDrop. Esto garantiza que siempre pueda obtener trozos de cebolla secos y uniformes, y otros ingredientes delicados, como calabacín, huevos hervidos, pimiento, mozzarella, además de los duros, como nueces, zanahorias y más. Ideal para sus platos diarios favoritos, así como aperitivos (salsa, tzatziki), risotos y más.
La picadora OnionChef de Philips es fácil de limpiar. Puede enjuagar todas las piezas con agua o simplemente colocarlas en el lavavajillas.
4.2
de 5
34
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Maluz
02/08/2020
Argentina
Excelente
Muy contenta con mi compra! No sólo llegó al día siguiente sino que me olvidé de picar cebollas! Además no ocupa demasiado espacio.
Ventajas
Útil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/05 Picadora múltiple
Fecha de uso 2019-07-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/05 Picadora múltiple
Fecha de uso 2019-07-02
Bab1
04/01/2022
España
Comprador verificado
La picadora es perfecta
Esta picadora es un regalo. Estoy muy contenta es muy fácil de utilizar , por no hablar lo fácil que resulta limpiarla por eso la tengo siempre a mano .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Picadora Daily Collection HR1393/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Picadora Daily Collection HR1393/00
Cpf114
29/12/2021
España
Práctica y funcional
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Ideal para triturar y pasar sofritos, papillas y purés, para mí el tamaño ideal, ocupa poco espacio y lo mejor es que la puedo meter en el lavavajillas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Picadora Daily Collection HR1393/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Picadora Daily Collection HR1393/00