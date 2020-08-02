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  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper HR2505/05
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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Multi Chopper HR2505/05
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper HR2505/05
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper HR2505/05
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper HR2505/05
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper HR2505/05
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Multi Chopper HR2505/05

Descontinuado

Viva CollectionPicadora múltiple

HR2505/05

4.2

| (34) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Pique como un chef

Por fin puedes picar como un chef. La picadora OnionChef con tecnología ChopDrop te proporciona unos trozos secos y regulares para cebolla y muchos más ingredientes. Gracias a su cuchilla de velocidad independiente también puedes picar carne y hierbas, entre otros.

Ver todos los beneficios

Pica cebollas, carne y mucho más

Pique como un chef

  • Tecnología ChopDrop

  • 2 funciones: cortes gruesos y finos

  • Selección automática de velocidad

Selección automática de velocidad

Selección automática de velocidad

La picadora OnionChef de Philips está equipada con 2 velocidades y selección automática de velocidad. Las diferentes funciones requieren una velocidad diferente para obtener el resultado óptimo: velocidad baja para un picado grueso con tecnología ChopDrop y alta velocidad para un picado fino con la cuchilla de velocidad alta que se incluye por separado. El producto detecta la función deseada y ajusta automáticamente la velocidad necesaria para garantizar que se obtenga siempre el resultado final deseado.

Picado grueso con ChopDrop

Picado grueso con ChopDrop

La picadora OnionChef de Philips utiliza una velocidad lenta óptima para su tecnología ChopDrop. Esto garantiza que siempre pueda obtener trozos de cebolla secos y uniformes, y otros ingredientes delicados, como calabacín, huevos hervidos, pimiento, mozzarella, además de los duros, como nueces, zanahorias y más. Ideal para sus platos diarios favoritos, así como aperitivos (salsa, tzatziki), risotos y más.

Apto para lavavajillas

Apto para lavavajillas

La picadora OnionChef de Philips es fácil de limpiar. Puede enjuagar todas las piezas con agua o simplemente colocarlas en el lavavajillas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 5

34

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

02/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Muy contenta con mi compra! No sólo llegó al día siguiente sino que me olvidé de picar cebollas! Además no ocupa demasiado espacio.

Ventajas

Útil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/05 Picadora múltiple

Fecha de uso 2019-07-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/05 Picadora múltiple

Fecha de uso 2019-07-02

04/01/2022

España

España

Comprador verificado

La picadora es perfecta

Esta picadora es un regalo. Estoy muy contenta es muy fácil de utilizar , por no hablar lo fácil que resulta limpiarla por eso la tengo siempre a mano .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Picadora Daily Collection HR1393/00

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Picadora Daily Collection HR1393/00

29/12/2021

España

España

Práctica y funcional

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Ideal para triturar y pasar sofritos, papillas y purés, para mí el tamaño ideal, ocupa poco espacio y lo mejor es que la puedo meter en el lavavajillas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Picadora Daily Collection HR1393/00

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Picadora Daily Collection HR1393/00

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