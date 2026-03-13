ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Viva Collection Picadora múltiple

Descontinuado

Asistencia

Viva CollectionPicadora múltiple

HR2505/05

Viva Collection Picadora múltiple

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

User Manual Philips Viva Collection OnionChef - English (US)

  • PDF archivo, 5.4 MB
  • 13 March 2026

Por fin puedes picar como un chef. La picadora OnionChef con tecnología ChopDrop te proporciona unos trozos secos y regulares para cebolla y muchos más ingredientes. Gracias a su cuchilla de velocidad independiente también puedes picar carne y hierbas, entre otros.

  • PDF archivo
  • 19 October 2026

Preguntas frecuentes

Solución de problemas

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.