Descontinuado
Asistencia
HR2505/05
Descontinuado
User Manual Philips Viva Collection OnionChef - English (US)
Por fin puedes picar como un chef. La picadora OnionChef con tecnología ChopDrop te proporciona unos trozos secos y regulares para cebolla y muchos más ingredientes. Gracias a su cuchilla de velocidad independiente también puedes picar carne y hierbas, entre otros.
¿Qué puedo hacer para eliminar la decoloración de las piezas de plástico?
¿Puedo procesar líquidos que estén hirviendo en el recipiente?
¿Puedo utilizar el recipiente de la picadora de Philips en el microondas?
¿Puedo picar cubitos de hielo con el aparato?
¿Puedo afilar la unidad de cuchillas yo mismo?
¿Para qué necesito dos unidades de cuchillas diferentes?
¿Para qué sirve la cesta?
¿Qué más puedo procesar con la unidad de cuchillas de la picadora de cebolla y la cesta?
¿Qué tamaño deben tener los ingredientes para poder procesarlos?
¿Cómo puedo utilizar la segunda velocidad (que se menciona en el embalaje)?
¿Cómo puedo quitar el olor de mi picadora de Philips?
¿Qué debo hacer si el dispositivo no funciona?
La unidad de cuchillas de la picadora de Philips no se ajusta del todo en la clavija.
La cuchilla de mi picadora de Philips está atascada
Mi OnionChef ya no corta cuando le pongo trozos grandes de zanahoria, ¿está roto?
¿Por qué las cebollas se convierten en una pulpa húmeda cuando las pico?
Mi picadora de Philips es inestable o hace mucho ruido