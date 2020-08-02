Descontinuado
Disfrute de jugos frescos en segundos
Exprimidor brillante y colorido con un selector de pulpa regulable para que pueda preparar sus jugos como más le gusta.
0.6 L
25 W
Selector de pulpa
Reversa automática
Para jugos con y sin pulpa.
Gracias a su diseño compacto, el aparato puede guardarse fácilmente en espacios pequeños y en armarios.
4.7
de 5
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Pipi2121
02/08/2020
Argentina
Muy práctico a la hora de lavarlo
Este exprimidor lo utilizo a diario porque es rápido para armarlo ,y exprime con función de excluir la pulpa. Y a la hora de lavarlo es súper práctico e ideal para lavavajillas. Mi reseña es 5 estrellas !!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR2744/55 Exprimidor
Date of Use 2019-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR2744/55 Exprimidor
Date of Use 2019-08-02
Mar1982
02/08/2020
Argentina
sencillo y práctico
Es fácil de usar y limpiar. Lo uso a diario para hacer jugo a mis hijos
Ventajas
Simple
Contras
.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR2744/55 Exprimidor
Date of Use 2019-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR2744/55 Exprimidor
Date of Use 2019-08-02
pilipez2
18/12/2013
España
Comodidad, si tiene pocas partes que limpiar
Resulta cómodo si tiene pocas partes que limpiar y éstas son de menor tamaño, me llegaría uno más pequeño, pero todos suelen tener este tamaño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR2744 Exprimidor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR2744 Exprimidor