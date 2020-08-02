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  • Disfrute de jugos frescos en segundos
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Descontinuado

Exprimidor

HR2744

4.7

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disfrute de jugos frescos en segundos

Exprimidor brillante y colorido con un selector de pulpa regulable para que pueda preparar sus jugos como más le gusta.

Ver todos los beneficios

Puede elegir jugos con y sin pulpa

Disfrute de jugos frescos en segundos

  • 0.6 L

  • 25 W

  • Selector de pulpa

  • Reversa automática

Selector de pulpa

Selector de pulpa

Para jugos con y sin pulpa.

Jarra para jugo de 600 ml

Jarra para jugo de 600 ml

Diseño pequeño y compacto

Gracias a su diseño compacto, el aparato puede guardarse fácilmente en espacios pequeños y en armarios.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

02/08/2020

Argentina

Argentina

Muy práctico a la hora de lavarlo

Este exprimidor lo utilizo a diario porque es rápido para armarlo ,y exprime con función de excluir la pulpa. Y a la hora de lavarlo es súper práctico e ideal para lavavajillas. Mi reseña es 5 estrellas !!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR2744/55 Exprimidor

Date of Use 2019-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR2744/55 Exprimidor

Date of Use 2019-08-02

02/08/2020

Argentina

Argentina

sencillo y práctico

Es fácil de usar y limpiar. Lo uso a diario para hacer jugo a mis hijos

Ventajas

Simple

Contras

.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR2744/55 Exprimidor

Date of Use 2019-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR2744/55 Exprimidor

Date of Use 2019-08-02

18/12/2013

España

España

Comodidad, si tiene pocas partes que limpiar

Resulta cómodo si tiene pocas partes que limpiar y éstas son de menor tamaño, me llegaría uno más pequeño, pero todos suelen tener este tamaño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR2744 Exprimidor

Sí, recomiendo este producto

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