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Exprimidor
Descontinuado
Asistencia
HR2744
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Exprimidor brillante y colorido con un selector de pulpa regulable para que pueda preparar sus jugos como más le gusta.
Todas (3)
¿Cómo funciona el selector de pulpa del exprimidor de Philips?
¿Por qué el exprimidor Philips gira en 2 direcciones?
¿Puedo limpiar mi exprimidor de Philips en el lavavajillas?
El cono de mi exprimidor Philips no gira a un ritmo constante