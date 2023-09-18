Descontinuado
HR7302/90
Versatilidad y potencia
El nuevo HR7302 serie 5000 es el procesador de alimentos perfecto para tener versatilidad en la cocina. Con 750 W de potencia de motor y 6 accesorios, es fácil crear recetas con excelentes resultados y rendimiento.
Motor de 750 W de potencia
Capacidad del recipiente de 1,5 l
2 velocidades
6 accesorios
Con la función Código de color, puede obtener los mejores resultados con cada accesorio utilizando la velocidad adecuada según el color.
Capacidad del recipiente de 1,5 l que permite preparar recetas para toda la familia
2 ajustes de velocidad con código de color para obtener un control perfecto
3.7
de 5
6
Reseñas
Leoman
18/09/2023
Argentina
TREMENDO
No usaba procesadora, hasta que probe esta y la uso para todo!
Ventajas
Facil de limpiar
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos
Date of Use 2022-08-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos
Date of Use 2022-08-18
Franchute
18/09/2023
Argentina
Empleado de Philips
Me gusta por la cantidad de cosas que podes hacer
[Employee of philipsglobal] Se lo recomiendo para aquellas personas que le gusta mucho la cocina
Ventajas
Su potencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos
Date of Use 2022-08-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos
Date of Use 2022-08-18
Valen1
13/04/2023
Argentina
Producto completo con muchas funcionalidades
Me encanta lo completo del producto. Al tener muchos accesorios optimicé mucho el espacio de mi cocina, ya que con un mismo producto podes licuar, procesar, rallar o hacer jugo, y si tendría que tener un electrodoméstico para cada una de las funciones, la verdad no me entraría todo. Además tiene una potencia súper buena y la calidad se ve de 10! Realmente me encantó!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos
Date of Use 2022-10-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos
Date of Use 2022-10-13