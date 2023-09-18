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  • Versatilidad y potencia
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Descontinuado

Serie 5000Procesadora de alimentos

HR7302/90

3.7

| (6) Reseñas

Versatilidad y potencia

El nuevo HR7302 serie 5000 es el procesador de alimentos perfecto para tener versatilidad en la cocina. Con 750 W de potencia de motor y 6 accesorios, es fácil crear recetas con excelentes resultados y rendimiento.

Ver todos los beneficios

Potencia de 750 W y 6 accesorios

Versatilidad y potencia

  • Motor de 750 W de potencia

  • Capacidad del recipiente de 1,5 l

  • 2 velocidades

  • 6 accesorios

Utilice el ajuste de velocidad adecuado para cada accesorio

Con la función Código de color, puede obtener los mejores resultados con cada accesorio utilizando la velocidad adecuada según el color.

Capacidad del recipiente de 1,5 l

Capacidad del recipiente de 1,5 l

Capacidad del recipiente de 1,5 l que permite preparar recetas para toda la familia

2 ajustes de velocidad

2 ajustes de velocidad con código de color para obtener un control perfecto

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

6

Reseñas

4
3
2

18/09/2023

Argentina

Argentina

TREMENDO

No usaba procesadora, hasta que probe esta y la uso para todo!

Ventajas

Facil de limpiar

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos

Date of Use 2022-08-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos

Date of Use 2022-08-18

18/09/2023

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Me gusta por la cantidad de cosas que podes hacer

[Employee of philipsglobal] Se lo recomiendo para aquellas personas que le gusta mucho la cocina

Ventajas

Su potencia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos

Date of Use 2022-08-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos

Date of Use 2022-08-18

13/04/2023

Argentina

Argentina

Producto completo con muchas funcionalidades

Me encanta lo completo del producto. Al tener muchos accesorios optimicé mucho el espacio de mi cocina, ya que con un mismo producto podes licuar, procesar, rallar o hacer jugo, y si tendría que tener un electrodoméstico para cada una de las funciones, la verdad no me entraría todo. Además tiene una potencia súper buena y la calidad se ve de 10! Realmente me encantó!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos

Date of Use 2022-10-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 HR7302/90 Procesadora de alimentos

Date of Use 2022-10-13

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