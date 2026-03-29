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Serie 5000 Procesadora de alimentos

Descontinuado

Asistencia

Serie 5000Procesadora de alimentos

HR7302/90

Serie 5000 Procesadora de alimentos

Descontinuado

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Manuales y documentación

El nuevo HR7302 serie 5000 es el procesador de alimentos perfecto para tener versatilidad en la cocina. Con 750 W de potencia de motor y 6 accesorios, es fácil crear recetas con excelentes resultados y rendimiento.

  • PDF archivo
  • 29 March 2026

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