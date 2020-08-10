Descontinuado
Menos espacio y menos esfuerzo
La procesadora HR7620/70 Philips con diseño vertical ahorra espacio, esfuerzo y tiempo. ¡Su increíble potencia y multifuncionalidad permiten procesar todo tipo de ingredientes en cuestión de segundos!
500 W
Recipiente de 2 L
Microstore le permite guardar todos los accesorios en el recipiente de forma fácil y compacta.
El exclusivo diseño vertical es 35% más compacto que el de las procesadoras convencionales. Ocupa menos espacio y puede usarse hasta en las cocinas más pequeñas.
La procesadora de alimentos ofrece dos velocidades para alimentos duros y blandos. Además, con la función turbo puede picar ajo y hielo.
4.9
de 5
7
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Morocha73
10/08/2020
Argentina
Es ideal
Es ideal para picar y procesar todo tipo de alimento, tiene distintas potencias!!!... Me resulta práctica y muy útil... La recomiendo a full!!!
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7620/70 Procesador de alimentos
Date of Use 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
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Date of Use 2018-08-10
10/08/2020
Argentina
El producto tiene una calidad única
Se lo recomiendo a todos y me gusta todo del producto,,
Ventajas
A favor práctico y de muy buena calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7620/70 Procesador de alimentos
Date of Use 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7620/70 Procesador de alimentos
Date of Use 2018-08-10
Florca
03/08/2020
Argentina
muy bueno
lo he usado por más de 3 años y sigue funcionando genial ! lo súper recomiendo
Ventajas
todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7620/70 Procesador de alimentos
Date of Use 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7620/70 Procesador de alimentos
Date of Use 2018-08-02