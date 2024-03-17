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Daily Collection Procesador de alimentos
Descontinuado
Asistencia
HR7620/70
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User Manual Philips Daily Collection Food processor
Eco passport Philips Daily Collection Food processor - English (US)
Todas (6)
Se incluye una pieza de plástico parecida a una cuchilla metálica. ¿Para qué sirve?
¿Para qué se usa el disco de plástico raro con ondas?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Cómo se coloca el recipiente?
¿Cómo se cambian los accesorios para cortar en tiras y en rodajas?
¿Cómo se guarda el cable?
¿Por qué la tapa no encaja en su sitio?
Los accesorios del recipiente de la picadora no funcionan. ¿Qué puedo hacer?
El accesorio para amasar o la unidad de cuchillas no giran. ¿Qué puedo hacer?
Cuando pretendo cortar verduras en rodajas siempre terminan echas puré. ¿Qué puedo hacer?
El motor no funciona a un ritmo constante. ¿Qué ocurre?