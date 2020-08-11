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  • Menos espacio y menos esfuerzo
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Descontinuado

Daily CollectionProcesador de alimentos

HR7625/70

4.6

| (23) Reseñas | 91% ha recomendado este producto

Menos espacio y menos esfuerzo

La procesadora HR7625/70 Philips con diseño vertical ahorra espacio, esfuerzo y tiempo. Su increíble potencia y multifuncionalidad permiten procesar todo tipo de ingredientes en cuestión de segundos. Incluye una licuadora.

Ver todos los beneficios

Procesadora de alimentos con licuadora ultra compacta

Menos espacio y menos esfuerzo

  • 500 W

  • Diseño compacto 2 en 1

  • Recipiente de 2 L

Todos los accesorios pueden almacenarse ordenadamente dentro del recipiente.

Todos los accesorios pueden almacenarse ordenadamente dentro del recipiente.

Microstore le permite guardar todos los accesorios en el recipiente de forma fácil y compacta.

2 velocidades y turbo

2 velocidades y turbo

La procesadora de alimentos ofrece dos velocidades para alimentos duros y blandos. Además, con la función turbo puede picar ajo y hielo.

Motor de 500 W apto para ingredientes duros y grandes cantidades de alimentos

Motor de 500 W apto para ingredientes duros y grandes cantidades de alimentos

El motor de 500 W, las dos velocidades y el botón turbo le permiten elegir la velocidad adecuada para obtener mejores resultados

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

23

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

2

11/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Es una hermosa multifunción y tiene mucha potencia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Procesador de alimentos

Date of Use 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Procesador de alimentos

Date of Use 2018-08-10

10/08/2020

Argentina

Argentina

Me encanta

No paro de usarla! Es muy resistente, la procesadora buenísima! El corta papas fritas está buenísimo, súper practico la bandeja para los filos de la procesadora. No he usado la juguera aún

Ventajas

La potencia, la resistencia de los plásticos y lo practica que es

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Procesador de alimentos

Date of Use 2020-04-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Procesador de alimentos

Date of Use 2020-04-10

10/08/2020

Argentina

Argentina

Las funciones del producto son estupendas

Utilizo todas las funciones que tiene el producto, realmente alivia el trabajo en la cocina. Y ademas es de excelente calidad.

Ventajas

Practica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Procesador de alimentos

Date of Use 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Procesador de alimentos

Date of Use 2018-08-10

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