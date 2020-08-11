Descontinuado
Menos espacio y menos esfuerzo
La procesadora HR7625/70 Philips con diseño vertical ahorra espacio, esfuerzo y tiempo. Su increíble potencia y multifuncionalidad permiten procesar todo tipo de ingredientes en cuestión de segundos. Incluye una licuadora.
500 W
Diseño compacto 2 en 1
Recipiente de 2 L
Microstore le permite guardar todos los accesorios en el recipiente de forma fácil y compacta.
La procesadora de alimentos ofrece dos velocidades para alimentos duros y blandos. Además, con la función turbo puede picar ajo y hielo.
El motor de 500 W, las dos velocidades y el botón turbo le permiten elegir la velocidad adecuada para obtener mejores resultados
4.6
de 5
23
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
Mimimza
11/08/2020
Argentina
Excelente
Es una hermosa multifunción y tiene mucha potencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Procesador de alimentos
Date of Use 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Procesador de alimentos
Date of Use 2018-08-10
Nane06
10/08/2020
Argentina
Me encanta
No paro de usarla! Es muy resistente, la procesadora buenísima! El corta papas fritas está buenísimo, súper practico la bandeja para los filos de la procesadora. No he usado la juguera aún
Ventajas
La potencia, la resistencia de los plásticos y lo practica que es
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
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Date of Use 2020-04-10
Sí, recomiendo este producto
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Date of Use 2020-04-10
Marita09
10/08/2020
Argentina
Las funciones del producto son estupendas
Utilizo todas las funciones que tiene el producto, realmente alivia el trabajo en la cocina. Y ademas es de excelente calidad.
Ventajas
Practica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Procesador de alimentos
Date of Use 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR7625/70 Procesador de alimentos
Date of Use 2018-08-10