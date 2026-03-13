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Daily Collection Procesador de alimentos
Descontinuado
Asistencia
HR7625/70
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Eco passport Philips Daily Collection Food processor - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Food processor
Todas (7)
¿Para qué se usa el disco de plástico raro con ondas?
Se incluye una pieza de plástico parecida a una cuchilla metálica. ¿Para qué sirve?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Puedo picar hielo con mi robot de cocina de Philips?
¿Cómo se coloca el recipiente?
Están montados tanto la jarra de la batidora como el recipiente para procesar alimentos, pero sólo funciona la batidora.
No puedo quitar los tapones de los tornillos. ¿Qué puedo hacer?
Cuando limpio la batidora con el turbo o con la función de limpieza rápida, el agua salpica. ¿Qué puedo hacer?
¿Por qué la tapa no encaja en su sitio?
Cuando pretendo cortar verduras en rodajas siempre terminan echas puré. ¿Qué puedo hacer?