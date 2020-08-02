Descontinuado
Versatilidad compacta
El procesador de alimentos Philips es una solución multifuncional que ahorra espacio y tiempo para todos sus problemas en la cocina. Con este aparato podrá realizar más de 25 tareas diferentes en menos tiempo del que tardaría normalmente. Bata, licúe y pique.
Los accesorios aptos para lavavajillas son los siguientes: amasador para mezclar masas blandas y amasar masas duras, un cuchillo de acero inoxidable para picar carne y verduras, dos discos metálicos para triturar y rallar en tamaño fino y mediano, una licuadora de 1,5 l resistente a los golpes para batir, triturar y mezclar diversos ingredientes, un exprimidor, y una varilla ovalada para montar, batir y manipular masas ligeras.
Microstore le permite guardar todos sus accesorios dentro del recipiente para tener un almacenamiento fácil y compacto.
4.8
de 5
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Marilen21
02/08/2020
Argentina
Excelente
Es un excelente utensilio en la cocina con una vida útil extraordinaria , la recomiendo 100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7638/80 Procesadora de alimentos
Fecha de uso 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7638/80 Procesadora de alimentos
Fecha de uso 2018-08-02
Piraña
18/07/2020
Argentina
Todoterreno
Excelente producto y muy duradero , la usamos en casa , se la prestamos a nuestras hijas, y hace veite años que la tenemos, recièn ahora se me rompiò la botonera.
Ventajas
fàcil de usar
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7638/80 Procesadora de alimentos
Fecha de uso 2018-07-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7638/80 Procesadora de alimentos
Fecha de uso 2018-07-18
turcois
18/07/2020
Argentina
equipo super completo para hacer de todo
Tengo esta procesadora hace mas de 15 años y la verdad es que puedo hacxer de todo desde picar y procesar hasta licuar y amasar. Nuca tuve problemas ni tuve que llamar al service , es genial!!!
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7638/80 Procesadora de alimentos
Fecha de uso 2018-07-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7638/80 Procesadora de alimentos
Fecha de uso 2018-07-18