ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Standard Product Photo Philips Food processor HR7638/80
  • Front-top-left product photograph Philips Food processor HR7638/80
  • Standard Product Photo Philips Food processor HR7638/80
  • Front-top-left product photograph Philips Food processor HR7638/80

Descontinuado

Procesadora de alimentos

HR7638/80

4.8

| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Versatilidad compacta

El procesador de alimentos Philips es una solución multifuncional que ahorra espacio y tiempo para todos sus problemas en la cocina. Con este aparato podrá realizar más de 25 tareas diferentes en menos tiempo del que tardaría normalmente. Bata, licúe y pique.

Ver todos los beneficios

Sistema de microalmacenamiento y 7 accesorios

Versatilidad compacta

7 accesorios para utilizar fácilmente más de 30 funciones

Los accesorios aptos para lavavajillas son los siguientes: amasador para mezclar masas blandas y amasar masas duras, un cuchillo de acero inoxidable para picar carne y verduras, dos discos metálicos para triturar y rallar en tamaño fino y mediano, una licuadora de 1,5 l resistente a los golpes para batir, triturar y mezclar diversos ingredientes, un exprimidor, y una varilla ovalada para montar, batir y manipular masas ligeras.

Todos los accesorios caben en el recipiente para tener un almacenamiento compacto

Microstore le permite guardar todos sus accesorios dentro del recipiente para tener un almacenamiento fácil y compacto.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

02/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Es un excelente utensilio en la cocina con una vida útil extraordinaria , la recomiendo 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR7638/80 Procesadora de alimentos

Fecha de uso 2018-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR7638/80 Procesadora de alimentos

Fecha de uso 2018-08-02

18/07/2020

Argentina

Argentina

Todoterreno

Excelente producto y muy duradero , la usamos en casa , se la prestamos a nuestras hijas, y hace veite años que la tenemos, recièn ahora se me rompiò la botonera.

Ventajas

fàcil de usar

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR7638/80 Procesadora de alimentos

Fecha de uso 2018-07-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR7638/80 Procesadora de alimentos

Fecha de uso 2018-07-18

18/07/2020

Argentina

Argentina

equipo super completo para hacer de todo

Tengo esta procesadora hace mas de 15 años y la verdad es que puedo hacxer de todo desde picar y procesar hasta licuar y amasar. Nuca tuve problemas ni tuve que llamar al service , es genial!!!

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR7638/80 Procesadora de alimentos

Fecha de uso 2018-07-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR7638/80 Procesadora de alimentos

Fecha de uso 2018-07-18

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.