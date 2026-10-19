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Procesadora de alimentos
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El procesador de alimentos Philips es una solución multifuncional que ahorra espacio y tiempo para todos sus problemas en la cocina. Con este aparato podrá realizar más de 25 tareas diferentes en menos tiempo del que tardaría normalmente. Bata, licúe y pique.
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