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El procesador de alimentos Philips es una solución multifuncional que ahorra espacio y tiempo para todos sus problemas en la cocina. Con este aparato podrá realizar más de 25 tareas diferentes en menos tiempo del que tardaría normalmente. Bata, licúe y pique.

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  • 19 October 2026

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