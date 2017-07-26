Descontinuado
Rellená la afeitadora Philips NIVEA FOR MEN con la loción NIVEA FOR MEN directamente con el pote de recarga.
El acondicionador humectante NIVEA FOR MEN se aplica directamente sobre la piel
4.6
de 5
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Jaime1711
26/07/2017
Chile
Comprador verificado
Para el afeitado es lo mejor
El producto es excelente, lo malo es que ya no se encuentra en CHILE y sólo puedo comprarlo en una importadora oficial que lo trae desde Argentina, donde también está siendo descontinuado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS800/03 Acondicionador para afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS800/03 Acondicionador para afeitado
E6D7S2A1X0C54HP0
01/09/2013
España
Este producto tiene unas cualidades excelentes
Este producto te deja la piel suave y agradable Después del afeitado. Muchas Gracias por su producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado
keket
15/03/2013
España
perfecto
es lo que buscaba lo utilizo para afeitarme la cabeza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado