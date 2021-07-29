Descontinuado
HTS3541/55
Potente sonido Surround Sound
Lleva la potencia del cine a tu casa. Mejora tu experiencia de entretenimiento en casa con los altavoces con controladores externos que te ofrecen un sonido envolvente de alta potencia y Full HD 1080p con reproducción de Blu-ray Disc.
Blu-ray
EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, parlante soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Mediante el protocolo estándar HDMI CEC, los dispositivos conectados compartirán las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, podés controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea; además, las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.
Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.
Reproduce casi todos los discos y formatos multimedia: discos Blu-ray, DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir tus archivos multimedia en tu TV o Home Theater.
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2.8
de 5
35
Reseñas
NRBen
29/07/2021
Argentina
Un producto imprescindible
A pesar de tener sus años -lo adquirí en 2013- funciona a la perfección; transformó mi habitación en un cine
Ventajas
TODO
Contras
NADA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3541 Sistema de Home Theater 5.1
Fecha de uso 2019-07-29
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-07-29
ELIORC
27/09/2013
Argentina
EL EQUIPO ES EXCELENTE
ESTOY MAS QUE CONTENTO CON EL EQUIPO POR TENER UNA GRAN VARIEDAD DE SISTEMAS DE ARCHIVOS QUE PUEDO USAR.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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SMag37
24/08/2013
Argentina
Es de muy facil manejo a pesar de que posee innumerables funciones
Producto muy recomendable por la funcionalidad, tamaño y facil manejo
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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