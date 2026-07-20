8 herramientas
Cuchillas autoafilables
Hasta 60 minutos de autonomía
Accesorios enjuagables
Las cuchillas autoafilables de acero del recortador facial y corporal están reforzadas con hierro y son templadas para una máxima resistencia. Esto resulta en cuchillas que permanecen tan afiladas como el primer día. Sin oxidación. No se necesita aceite de hoja.
Este recortador todo en uno corta y perfila fácilmente tu vello facial y cabello.
Consigue un corte perfecto y uniforme incluso en el vello más grueso. Las precisas cuchillas de acero de la recortadora para cuerpo y barba crean líneas precisas y rectas a fin de lograr un acabado perfecto.
Premios
4.3
de 5
297
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Sherlock Holmes
20/07/2026
Argentina
Comprador verificado
Es muy completo.
Es muy practico, eficaz. Es muy suave. Facil de limpiar. No lastima. EXCELENTE !!!!!!
Ventajas
TODO. PHILLIPS ES DEFINICION DE CALIDAD.
Contras
HASTA AHORA NINGUNA...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3911/15 Recortador 7 en 1
Date of Use 2026-06-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3911/15 Recortador 7 en 1
Date of Use 2026-06-08
Jotaces
25/04/2026
Argentina
Comprador verificado
Simple pero bien
Hasta ahora funciona perfecto sin problemas solo un poco ruidosa
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3911/15 Recortador 7 en 1
Date of Use 2026-03-10
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3911/15 Recortador 7 en 1
Date of Use 2026-03-10
Rubenitez
16/11/2025
Argentina
Comprador verificado
Accesorios increíbles
Es un producto muy confiable, batería de larga duración, resultados optimos con muy poc9 esfuerzo
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3931/15 Recortador 10 en 1
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3931/15 Recortador 10 en 1