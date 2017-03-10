All-in-One-Trimmer/Multigroom Recortador para nariz y orejas
Recortador de nariz y orejas para el dispositivo
Este accesorio se usa en su recortador todo en uno y está diseñado para recortar vellos en la nariz y las orejas de forma rápida y conveniente.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
All-in-One-Trimmer/Multigroom Recortador para nariz y orejas
Compruebe la compatibilidad a continuación Renueve fácilmente sus productos con las piezas originales de Philips
De vez en cuando, es necesario renovar los productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.
Especificaciones técnicas
Partes reemplazables
Adecuado para los tipos de producto
MG3710, MG3711, MG3715, MG3720, MG3721
MG3730, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760
MG5720, MG5730, MG5740, MG5750, MG5910
MG5920, MG5940, MG5950, MG7710, MG7715
MG7720, MG7730, MG7736, MG7770, MG7785
MG7790, MG7940, MG7950, MG9552, MG9710
MG9720, MG9530, MG9555
