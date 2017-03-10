Términos de búsqueda

    All-in-One-Trimmer/Multigroom Recortador para nariz y orejas

    CP0827

    Recortador de nariz y orejas para el dispositivo

    Este accesorio se usa en su recortador todo en uno y está diseñado para recortar vellos en la nariz y las orejas de forma rápida y conveniente.

    All-in-One-Trimmer/Multigroom Recortador para nariz y orejas

    Recortador de nariz y orejas para el dispositivo

    • Negro

    Renueve fácilmente sus productos con las piezas originales de Philips

    De vez en cuando, es necesario renovar los productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.

    Especificaciones técnicas

    • Partes reemplazables

      Adecuado para los tipos de producto
      • MG3710, MG3711, MG3715, MG3720, MG3721
      • MG3730, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760
      • MG5720, MG5730, MG5740, MG5750, MG5910
      • MG5920, MG5940, MG5950, MG7710, MG7715
      • MG7720, MG7730, MG7736, MG7770, MG7785
      • MG7790, MG7940, MG7950, MG9552, MG9710
      • MG9720, MG9530, MG9555
