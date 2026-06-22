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  • Una sola herramienta para máxima precisión
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All-in-One Trimmer 7000 SeriesRecortador 15 en 1

MG7935/15

4.5
| (716) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Una sola herramienta para máxima precisión
Nuestro recortador todo en uno ofrece la versatilidad y precisión que necesita con 15 herramientas de calidad diseñadas para el rostro, la cabeza y el cuerpo. Las cuchillas autoafilables se mantienen tan afiladas como el primer día y el peine preciso de primera calidad lo ayuda a lograr el estilo y el aspecto que desea.
Ver todos los beneficios

Para rostro, cabello y cuerpo

Una sola herramienta para máxima precisión

  • 15 en 1: rostro, cabeza y cuerpo

  • Peine preciso de primera calidad

  • Cuchillas autoafilables

  • Tecnología BeardSense

15 herramientas para todas sus necesidades de grooming

15 herramientas para todas sus necesidades de grooming

Nuestro recortador viene con 15 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitar el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!

Un recorte uniforme con la longitud precisa para lograr el estilo perfecto

Un recorte uniforme con la longitud precisa para lograr el estilo perfecto

Nuestro peine preciso de primera calidad, con 11 posiciones de longitud en intervalos de 0,2 mm de 1 a 3 mm, ofrece la máxima precisión para recortar con la longitud exacta que desea y conseguir un estilo perfecto.

Máxima precisión con rendimiento duradero

Máxima precisión con rendimiento duradero

Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

716

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

22/06/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente producto, no decepciona

la verdad me sorprendió muy buena máquina ya lo usé incluso en las partes íntimas y la verdad que no tironea no nada perfecta cumple con todas las expectativas incluso que creo que la supera porque hasta luces debajo del agua Así que excelente máquina

Ventajas

liviana, buenos materiales, cuchillas bien afiladas excelente para cualquier parte del cuerpo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-05-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-05-09

22/06/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente, afeita como una One Blade!

Excelente producto, superó mis expectativas. Afeita al ras con el filo que es para el cuerpo, la use en la barba y corta como una máquina descartable pero si irritar. Excelente filo en todos sus accesorios.

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7920/15 Serie 7000

Date of Use 2026-06-14

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7920/15 Serie 7000

Date of Use 2026-06-14

01/05/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Estoy muy conforme con el producto .

Me gusta la máquina por lo práctica que resultó, además la cantidad de accesorios que trae da muchas opciones de medidas de corte .

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-13

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-13

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Avisos legales

  1. Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos

  2. La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte

  3. Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra