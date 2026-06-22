15 en 1: rostro, cabeza y cuerpo
Peine preciso de primera calidad
Cuchillas autoafilables
Tecnología BeardSense
Nuestro recortador viene con 15 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitar el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!
Nuestro peine preciso de primera calidad, con 11 posiciones de longitud en intervalos de 0,2 mm de 1 a 3 mm, ofrece la máxima precisión para recortar con la longitud exacta que desea y conseguir un estilo perfecto.
Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.
4.5
de 5
716
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Sharot77
22/06/2026
Argentina
Comprador verificado
Excelente producto, no decepciona
la verdad me sorprendió muy buena máquina ya lo usé incluso en las partes íntimas y la verdad que no tironea no nada perfecta cumple con todas las expectativas incluso que creo que la supera porque hasta luces debajo del agua Así que excelente máquina
Ventajas
liviana, buenos materiales, cuchillas bien afiladas excelente para cualquier parte del cuerpo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-05-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-05-09
Kolyfa
22/06/2026
Argentina
Comprador verificado
Excelente, afeita como una One Blade!
Excelente producto, superó mis expectativas. Afeita al ras con el filo que es para el cuerpo, la use en la barba y corta como una máquina descartable pero si irritar. Excelente filo en todos sus accesorios.
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7920/15 Serie 7000
Date of Use 2026-06-14
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7920/15 Serie 7000
Date of Use 2026-06-14
Nacho&
01/05/2026
Argentina
Comprador verificado
Estoy muy conforme con el producto .
Me gusta la máquina por lo práctica que resultó, además la cantidad de accesorios que trae da muchas opciones de medidas de corte .
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-13
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7935/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-13
Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos
La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra