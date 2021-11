Recortá el vello de nariz y orejas

Alcanzá y eliminá cómoda y fácilmente el vello no deseado de nariz y orejas. Asegurate de tener las fosas nasales limpias antes de su uso e introducí con cuidado el recortador dentro de la nariz a no más de 0,5 cm y hacé círculos lentamente. Al recortar el vello de las orejas, asegurate de que no haya cera.