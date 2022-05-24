Descontinuado
NT1650/16
Comodidad total sin tirones
Sistema de protección
Completamente lavable, pila AA
Alcanzá y eliminá cómoda y fácilmente el vello no deseado de nariz y orejas. Asegurate de tener las fosas nasales limpias antes de su uso e introducí con cuidado el recortador dentro de la nariz a no más de 0,5 cm y hacé círculos lentamente. Al recortar el vello de las orejas, asegurate de que no haya cera.
Un recortador para nariz, orejas y cejas diseñado para ofrecer seguridad y comodidad. El sistema de protección cubre las cuchillas para garantizar que no entren en contacto directo con la piel. También se ha diseñado para minimizar el vello que se pasa por alto y los tirones.
Nuestro innovador recortador de precisión de doble cara corta rápidamente y sin esfuerzo desde cualquier ángulo y en cualquier dirección.
3.3
de 5
4
Reseñas
FHGA10
24/05/2022
Argentina
Lindo producto
El producto es acorde a calidad precio. Tiene funciones muy limitada propias para lo que fue creado. El primer uso tuve sensación de miedo, pero resultó todo lo contrario. No produce dolor. Excelente prestaciones en pelos de nariz y orejas.
Ventajas
Materiales
Contras
Uso específico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas
Pollo134
28/09/2021
Argentina
Me encanta
Es justo lo que necesitaba, corta los pelos de la nariz muy bien y no lastima nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas
FGM60
06/03/2022
Argentina
Comprador verificado
Mediocre
Deberia ser mejor,demasiado caro por la prestación que brinda
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Recortador para nariz y orejas
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