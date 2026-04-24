Descontinuado
Recorta, modela y afeita
Para cualquier longitud de vello
2 peines recortadores extraíbles
Recargable, uso en seco y en húmedo
Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.
Recorta tu barba con una alta precisión usando uno de los 2 peines recortadores para barba incluidos. 1 mm para una barba incipiente y 2 mm para una barba media.
Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.
Premios
4.4
de 5
1400
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
SC2016
24/04/2026
Argentina
Comprador verificado
El producto cumple ampliamente.
Buen producto, cumple con lo que ofrece. El resultado en mi caso es muy bueno, deja aspecto de una afeitada con hoja pero sin llegar a ser al ras absoluto de la piel, lo cual en mi caso es favorable porque evita las irritaciones que me producen las de hojas. La duración de la batería es excepcional, de 8 a 10 afeitadas, pero la carga parece ser demasiado lenta y no encuentro un indicador de carga completa. Si pudiera cambiar algo sería únicamente que ofrezca opcionalmente un cabezal más ancho para que cada pasada abarque más y reduzca el tiempo de todo el proceso.
Ventajas
Resultado en general, duración de la batería.
Contras
Cabezal angosto, falta indicador de carga completa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Date of Use 2026-03-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Date of Use 2026-03-27
LuiggiG
12/03/2026
Argentina
Comprador verificado
La tecnología al cuidado de nuestro rostro
Es excelente tanto para utilizar con espuma o seco
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Fedeee
09/02/2026
Argentina
Comprador verificado
Excelente producto
Muy buena y práctica. Lo llevas a todos lados sin problema y batería duradera
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados completos a la semana. Los resultados reales pueden variar.