Descontinuado
La potencia de tres: estilo, recorte y afeitada
La Philips OneBlade es una herramienta híbrida completamente nueva que puede dar estilo, recortar y afeitar mientras mantiene la piel suave. Olvidate de hacerlo en varios pasos y usar diferentes herramientas. Obtené tu estilo con solo OneBlade.
Obtené tu estilo con Oneblade
Experiencia con la potencia de tres
Estilo, recorte y afeitada
Mantené tu piel suave
La Philips OneBlade tiene una nueva tecnología revolucionaria diseñada para hombres que usan distintos tipos de barba. Puede dar estilo, recortar y afeitar, mientras mantiene la piel suave. Su sistema de protección dual cuenta con una placa protectora en la parte superior del recortador, lo que previene que la cuchilla toque la piel. Al mismo tiempo, el recortador de alto rendimiento recorta el vello 200 veces por segundo para otorgar bordes precisos y definidos. OneBlade no afeita tan cerca de la piel como una cuchilla tradicional, a fin de que tu piel siga sintiendo comodidad.
Cuchilla de doble cara para conseguir un estilo y bordes precisos con más facilidad. Puedes hacerlo en cualquier dirección y conseguir una gran visibilidad de cada pelo que cortes. Disfrutarás de una gran comodidad incluso en las zonas más sensibles, por lo que podrás conseguir tu estilo rápida y fácilmente en tan solo unos segundos.
Conseguí un recorte uniforme con los 3 peines recortadores. 1 mm para una barba corta, 3 mm para una barba media o 5 mm para una barba larga.
4.4
de 5
1410
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
14/09/2026
Argentina
Comprador verificado
Producto muy buena calidad
El producto me resulta muy bueno. Solo tengo una inquietud, no se donde puedo comprar peine numero 2 ( elproducto original viene con los numero 1 3 y 5 . Y me gustaría tener un largo de corte intermedio entre 1 y 3 .
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Fecha de uso 2026-08-28
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Fecha de uso 2026-08-28
SC2016
24/04/2026
Argentina
Comprador verificado
El producto cumple ampliamente.
Buen producto, cumple con lo que ofrece. El resultado en mi caso es muy bueno, deja aspecto de una afeitada con hoja pero sin llegar a ser al ras absoluto de la piel, lo cual en mi caso es favorable porque evita las irritaciones que me producen las de hojas. La duración de la batería es excepcional, de 8 a 10 afeitadas, pero la carga parece ser demasiado lenta y no encuentro un indicador de carga completa. Si pudiera cambiar algo sería únicamente que ofrezca opcionalmente un cabezal más ancho para que cada pasada abarque más y reduzca el tiempo de todo el proceso.
Ventajas
Resultado en general, duración de la batería.
Contras
Cabezal angosto, falta indicador de carga completa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Fecha de uso 2026-03-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Fecha de uso 2026-03-27
LuiggiG
12/03/2026
Argentina
Comprador verificado
La tecnología al cuidado de nuestro rostro
Es excelente tanto para utilizar con espuma o seco
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Fecha de uso 2024-03-12
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Fecha de uso 2024-03-12
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitadas a la semana. Los resultados reales pueden variar.