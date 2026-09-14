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Descontinuado

OneBladeRostro

QP2526/10

4.4

| (1410) Reseñas | 90% ha recomendado este producto

La potencia de tres: estilo, recorte y afeitada

La Philips OneBlade es una herramienta híbrida completamente nueva que puede dar estilo, recortar y afeitar mientras mantiene la piel suave. Olvidate de hacerlo en varios pasos y usar diferentes herramientas. Obtené tu estilo con solo OneBlade.

Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elegí Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de arreglo personal1

Mantiene la piel suave

La potencia de tres: estilo, recorte y afeitada

  • Obtené tu estilo con Oneblade

  • Experiencia con la potencia de tres

  • Estilo, recorte y afeitada

  • Mantené tu piel suave

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

La Philips OneBlade tiene una nueva tecnología revolucionaria diseñada para hombres que usan distintos tipos de barba. Puede dar estilo, recortar y afeitar, mientras mantiene la piel suave. Su sistema de protección dual cuenta con una placa protectora en la parte superior del recortador, lo que previene que la cuchilla toque la piel. Al mismo tiempo, el recortador de alto rendimiento recorta el vello 200 veces por segundo para otorgar bordes precisos y definidos. OneBlade no afeita tan cerca de la piel como una cuchilla tradicional, a fin de que tu piel siga sintiendo comodidad.

Estilo y bordes precisos con más facilidad

Estilo y bordes precisos con más facilidad

Cuchilla de doble cara para conseguir un estilo y bordes precisos con más facilidad. Puedes hacerlo en cualquier dirección y conseguir una gran visibilidad de cada pelo que cortes. Disfrutarás de una gran comodidad incluso en las zonas más sensibles, por lo que podrás conseguir tu estilo rápida y fácilmente en tan solo unos segundos.

Lográ un recorte uniforme

Lográ un recorte uniforme

Conseguí un recorte uniforme con los 3 peines recortadores. 1 mm para una barba corta, 3 mm para una barba media o 5 mm para una barba larga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

1410

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

14/09/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Producto muy buena calidad

El producto me resulta muy bueno. Solo tengo una inquietud, no se donde puedo comprar peine numero 2 ( elproducto original viene con los numero 1 3 y 5 . Y me gustaría tener un largo de corte intermedio entre 1 y 3 .

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

Fecha de uso 2026-08-28

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

Fecha de uso 2026-08-28

24/04/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

El producto cumple ampliamente.

Buen producto, cumple con lo que ofrece. El resultado en mi caso es muy bueno, deja aspecto de una afeitada con hoja pero sin llegar a ser al ras absoluto de la piel, lo cual en mi caso es favorable porque evita las irritaciones que me producen las de hojas. La duración de la batería es excepcional, de 8 a 10 afeitadas, pero la carga parece ser demasiado lenta y no encuentro un indicador de carga completa. Si pudiera cambiar algo sería únicamente que ofrezca opcionalmente un cabezal más ancho para que cada pasada abarque más y reduzca el tiempo de todo el proceso.

Ventajas

Resultado en general, duración de la batería.

Contras

Cabezal angosto, falta indicador de carga completa.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro

Fecha de uso 2026-03-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro

Fecha de uso 2026-03-27

12/03/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

La tecnología al cuidado de nuestro rostro

Es excelente tanto para utilizar con espuma o seco

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

Fecha de uso 2024-03-12

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

Fecha de uso 2024-03-12

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitadas a la semana. Los resultados reales pueden variar.