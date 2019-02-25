Descontinuado
QT4005/15
Barba perfecta más fácil
Dale la forma que quieras a tu barba con este recortador. Precisión al cortar desde 0,5 mm hasta 10 mm.
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas de acero inoxidable
10 h de carga/45 min. de uso sin cable
Utilizá el recortador en la primera posición para obtener una barba corta perfecta de solo 0,5 mm.
Girá la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la posición que desees: desde barba de 3 días de 0,5 mm hasta barba completa de 10 mm, en intervalos precisos de 0,5 mm.
Las cuchillas autoafilables de acero de la cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un corte perfecto y seguro, siempre.
3.3
de 5
42
Reseñas
pejerey
25/02/2019
Argentina
como lo dice la valoracion del producto sobresaliente
vuelvo a repetir el producto es mas que sobresaliente por su diseño muy comodo para tenerlo en la mano muy comoda para lograr,trabajar en la barba y dejarla muy muy prolija y con los milimetros o largo de barba deceado y muy facil y rapido para tener la barba prolija contantemente la verdad muy buen producto de verdad estoy muy contento por haberla comprado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 recortador para barba y barba incipiente
Sí, recomiendo este producto
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WINNERSTONE40
28/10/2016
Argentina
Comprador verificado
MUY BUENA RELACION COSTO PRODUCTO
EXCELENTE PRECIO, CALIDAD Y SERVICE POST VENTA.LO RECOMIENDO A TODO EL MUNDO.-
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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santosbourbon
25/10/2016
Argentina
Comprador verificado
Sus características sobresalientes:
Es práctica y liviana. Ocupa muy poco espacio. Tiene un excelente diseño ergonómico. La batería se recarga en muy poco tiempo. Sería ideal que el pequeño led verde se apague cuando la carga se completa.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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