Descontinuado
Asistencia
QT4005/15
Descontinuado
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Cómo debo recortar la barba con mi producto Philips?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
¿Cómo coloco/quito un accesorio de mi afeitadora Philips?
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
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