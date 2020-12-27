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Descontinuado

RechargeablesBatería

R6B2RTU10/59

Disfrutá de tu dispositivo durante más tiempo

Ideal para todos tus dispositivos digitales. Estas accus AA de gran capacidad no necesitan descargarse antes de volverse a cargar; todo lo que tienes que hacer es recargarlas cuando lo necesites. Puedes hacerlo hasta 500 veces.

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Disfrutá de tu dispositivo durante más tiempo

  • AA, 1000 mAh

  • Metal níquel hidruro

Una capacidad increíble para utilizar tus dispositivos digitales

Gracias a los 1000 mAh de energía podrás utilizar tu cámara digital y otros equipos de alto consumo durante más tiempo.

Tecnología de NiMH para recargar muchas veces

La tecnología de níquel metal hidruro permite hacer recargas múltiples y evita prácticamente tener que sustituir las baterías.

Disfruta de la capacidad completa una y otra vez

Una batería de níquel metal hidruro se puede volver a cargar por completo hasta 1000 veces sin necesidad de agotarla antes de la recarga. Así podrás utilizar tus baterías recargables mejor y más fácil.

Especificaciones técnicas

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