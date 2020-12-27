Descontinuado
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Disfruta de tu dispositivo durante más tiempo
Ideal para todos tus dispositivos digitales. Estas accus AA de gran capacidad no necesitan descargarse antes de volverse a cargar; todo lo que tienes que hacer es recargarlas cuando lo necesites. Puedes hacerlo hasta 500 veces.
AA, 2500 mAh
Metal níquel hidruro
Estas baterías recargables de tamaño AA almacenan y proporcionan 2500 mAh de energía para alimentar los dispositivos a fin de usarlos durante más tiempo.
La tecnología de níquel metal hidruro permite hacer recargas múltiples y evita prácticamente tener que sustituir las baterías.