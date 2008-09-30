Descontinuado
RQ1090
Indicador de minutos de afeitado
Tres cabezales que se flexionan independientemente en una unidad de afeitado que gira en todas las direcciones. Esta combinación garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los vellos más difíciles del cuello.
Las tres cuchillas de afeitado Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado giratorios estándar de una sola cuchilla.
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.
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