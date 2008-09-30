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  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
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  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
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  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo

Descontinuado

arcitecAfeitadora eléctrica

RQ1090

1 premio

La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
La afeitadora eléctrica arcitec RQ1090 de Philips es la solución ideal para los hombres que buscan siempre lo mejor. Con la combinación de Flex & Pivot Action y los cabezales de afeitado Triple Track tendrás una afeitada al ras perfecta, incluso en el cuello.
Ver todos los beneficios

Afeitado al ras, incluso en el cuello

La mejor afeitadora, la número 1 del mundo

  • Indicador de minutos de afeitado

Flex & Pivot Action se adapta a cada curva

Flex & Pivot Action se adapta a cada curva

Tres cabezales que se flexionan independientemente en una unidad de afeitado que gira en todas las direcciones. Esta combinación garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los vellos más difíciles del cuello.

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Las tres cuchillas de afeitado Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado giratorios estándar de una sola cuchilla.

Tecnología Super Lift & Cut

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

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