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  • Afeitada rápida
  • Afeitada rápida
  • Afeitada rápida

Shaver 1000 SeriesAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S1881/00

3
| (1) Reseña
Afeitada rápida
La afeitadora Philips serie 1000 brinda una afeitada rápida y al ras. Las 27 cuchillas autoafilables PowerCut, el uso en seco y húmedo, y la capacidad de lavado total hacen que la afeitadora sea fácil de usar y ofrecen un excelente valor.
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Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹

Afeitada rápida

  • Cuchillas PowerCut

  • Cabezales flotantes 3D

  • Acero europeo anticorrosión

  • Afeitada en seco y húmedo

Cuchillas PowerCut para una afeitada uniforme y limpia

Cuchillas PowerCut para una afeitada uniforme y limpia

Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme hasta 0,046 mm para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.

Cuchillas europeas anticorrosión

Cuchillas europeas anticorrosión

Las cuchillas autoafilables son de acero quirúrgico para que resistan la corrosión y se mantienen como nuevas durante 2 años.

Afeitado en seco y húmedo en el lavamanos o en la ducha

Afeitado en seco y húmedo en el lavamanos o en la ducha

Elija un cómodo afeitado en seco o combínelo con su espuma o gel favoritos para un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.0

de 5

1

Reseña

5
4
2
1

19/07/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Es acorde al precio

El producto no es malo pero tengo otras afeitadoras Phillips antiguas que afeitan muchisimo mejor. Viva la índustria Argentina

Ventajas

Precio Razonable. Carga USB

Contras

Mucho plastico y se nota baja calidad de materiales, con la barba algo crecida la afeitadora tira, cosas que con viejas Phillips no pasa

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1881/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-06-07

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1881/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-06-07

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