Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Afeitadoras para el rostro
Todas las series
Shaver 1000 Series Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Asistencia
S1881/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Manual del usuario
Todas (6)
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Qué significan los pilotos de mi afeitadora Philips S1000, S3000 o X3000?
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
SH30Cabezales de afeitado de repuesto
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
La afeitadora Philips no funciona
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.