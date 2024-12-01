Otros elementos de la caja
- Tapa protectora
- Cable de carga
S3882/00
Afeitada rápida y suave
La afeitadora eléctrica Philips serie 3000 ofrece una afeitada cómoda y al ras, incluso en pieles sensibles. Los cabezales Flex 6D, las 27 cuchillas autoafilables PowerCut, el revestimiento SkinGlide y el modo sensible garantizan resultados excelentes y confiables en todo momento.Ver todos los beneficios
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
El diseño especial permite que cada cabezal se curve de forma independiente para un contacto óptimo con la piel, lo que garantiza una experiencia de afeitado cómoda y rápida.
Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme hasta 0,046 mm para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.
El revestimiento de microesferas SkinGlide reduce la fricción con la piel para un afeitado suave y cómodo.
Cambie fácilmente del modo regular al sensible para un afeitado suave y delicado.
Las cuchillas autoafilables son de acero quirúrgico para que resistan la corrosión y se mantienen como nuevas durante 2 años.
Elija un cómodo afeitado en seco o combínelo con su espuma o gel favoritos para un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.
En solo 50 minutos, la batería de NiMh duradera está completamente cargada para 60 minutos de afeitado. ¿Tiene prisa? Una carga rápida de 5 minutos le proporciona la potencia suficiente para una afeitada.
El diseño de la afeitadora, con sus líneas elegantes y su estética juvenil, se integra a la perfección en cualquier estilo de vida contemporáneo.
El cabezal de la afeitadora se abre con solo tocar un botón para enjuagarlo con agua corriente.
Enjuáguela bajo agua corriente o aféitese en la ducha. La clasificación IPX7 de resistencia al agua significa que se puede sumergir en un metro de agua durante hasta 30 minutos.
No se quede sin batería. El indicador de batería le permite saber si la batería está baja, está agotada o se está cargando.
Mantenga el cabezal de afeitado limpio y seguro entre afeitadas o cuando viaje.
En Philips, impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Aspiramos a reducir los desperdicios y minimizar la cantidad de adaptadores USB que sacamos al mercado. Si necesita un adaptador, tiene a disposición una unidad de alimentación adecuada en el sitio: www.philips.com/support
La afeitadora está diseñada para ser una solución versátil que le permite afeitar con confianza tanto su rostro como su cabeza
Accesorios
Potencia eléctrica
Diseño
Servicio
Rendimiento del afeitado
Facilidad de uso
Cuidado de la piel
¿Buscás accesorios adicionales? Mostrar piezas & accesorios
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.