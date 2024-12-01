Términos de búsqueda

    Shaver 3000 Series Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

    S3882/00

    Afeitada rápida y suave

    La afeitadora eléctrica Philips serie 3000 ofrece una afeitada cómoda y al ras, incluso en pieles sensibles. Los cabezales Flex 6D, las 27 cuchillas autoafilables PowerCut, el revestimiento SkinGlide y el modo sensible garantizan resultados excelentes y confiables en todo momento.

    Shaver 3000 Series Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

    Afeitada rápida y suave

    Incluso en piel sensible

    • Cabezales Flex 6D
    • Cuchillas PowerCut
    • Revestimiento SkinGlide
    • Modo sensible
    Los cabezales Flex 6D garantizan un contacto óptimo con la piel

    Los cabezales Flex 6D garantizan un contacto óptimo con la piel

    El diseño especial permite que cada cabezal se curve de forma independiente para un contacto óptimo con la piel, lo que garantiza una experiencia de afeitado cómoda y rápida.

    Cuchillas PowerCut para una afeitada uniforme y limpia

    Cuchillas PowerCut para una afeitada uniforme y limpia

    Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme hasta 0,046 mm para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.

    Revestimiento SkinGlide para una afeitada suave y cómoda

    Revestimiento SkinGlide para una afeitada suave y cómoda

    El revestimiento de microesferas SkinGlide reduce la fricción con la piel para un afeitado suave y cómodo.

    Afeitado suave con el modo sensible

    Afeitado suave con el modo sensible

    Cambie fácilmente del modo regular al sensible para un afeitado suave y delicado.

    Cuchillas europeas anticorrosión

    Cuchillas europeas anticorrosión

    Las cuchillas autoafilables son de acero quirúrgico para que resistan la corrosión y se mantienen como nuevas durante 2 años.

    Afeitado en seco y húmedo en el lavamanos o en la ducha

    Afeitado en seco y húmedo en el lavamanos o en la ducha

    Elija un cómodo afeitado en seco o combínelo con su espuma o gel favoritos para un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.

    50 minutos de afeitado inalámbrico después de una carga de una hora

    50 minutos de afeitado inalámbrico después de una carga de una hora

    En solo 50 minutos, la batería de NiMh duradera está completamente cargada para 60 minutos de afeitado. ¿Tiene prisa? Una carga rápida de 5 minutos le proporciona la potencia suficiente para una afeitada.

    Líneas elegantes y estética juvenil

    Líneas elegantes y estética juvenil

    El diseño de la afeitadora, con sus líneas elegantes y su estética juvenil, se integra a la perfección en cualquier estilo de vida contemporáneo.

    Abierto con un solo toque para una limpieza fácil

    Abierto con un solo toque para una limpieza fácil

    El cabezal de la afeitadora se abre con solo tocar un botón para enjuagarlo con agua corriente.

    Resistente al agua para una limpieza o uso en la ducha sencillos

    Resistente al agua para una limpieza o uso en la ducha sencillos

    Enjuáguela bajo agua corriente o aféitese en la ducha. La clasificación IPX7 de resistencia al agua significa que se puede sumergir en un metro de agua durante hasta 30 minutos.

    Resumen del estado de la batería

    Resumen del estado de la batería

    No se quede sin batería. El indicador de batería le permite saber si la batería está baja, está agotada o se está cargando.

    La tapa protectora mantiene el cabezal de afeitado limpio

    La tapa protectora mantiene el cabezal de afeitado limpio

    Mantenga el cabezal de afeitado limpio y seguro entre afeitadas o cuando viaje.

    USB-A para una carga conveniente

    USB-A para una carga conveniente

    En Philips, impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Aspiramos a reducir los desperdicios y minimizar la cantidad de adaptadores USB que sacamos al mercado. Si necesita un adaptador, tiene a disposición una unidad de alimentación adecuada en el sitio: www.philips.com/support

    Adecuada para el afeitado de cabeza

    Adecuada para el afeitado de cabeza

    La afeitadora está diseñada para ser una solución versátil que le permite afeitar con confianza tanto su rostro como su cabeza

    Especificaciones técnicas

    • Accesorios

      Mantenimiento
      • Tapa protectora
      • Cable de carga

    • Potencia eléctrica

      Tiempo de funcionamiento
      50 minutos
      Tiempo de carga
      1 horas de carga completa
      Tipo de batería
      Ni-MH
      Carga rápida
      Sí, 5 minutos

    • Diseño

      Asa
      Afeitadora en posición vertical
      Color
      Placa intermedia metálica

    • Servicio

      Garantía de 2 años
      Cabezal de repuesto
      Reemplazar cada 24 meses por el modelo SH30

    • Rendimiento del afeitado

      Sistema de afeitado
      • Sistema de cuchillas PowerCut
      • 27 cuchillas autoafilables
      • 3 500 000 movimientos de corte/minuto
      seguimiento de contornos
      Cabezales Flex 6D

    • Facilidad de uso

      En seco y húmedo
      Afeitado en seco o húmedo
      Limpieza
      • Abierto con un solo toque
      • Completamente lavable
      Pantalla
      Indicador de batería de tres niveles
      Funcionamiento
      Solo para uso inalámbrico
      A prueba de agua
      • Resistente al agua IPX7
      • Impermeable

    • Cuidado de la piel

      Cuidado de la piel
      • Revestimiento SkinGlide
      • Modo sensible

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Tapa protectora
    • Cable de carga

