Descontinuado
Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Sistema de cuchillas ComfortCut
40 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión SmartClick
Afeitada al ras sin rasguños ni cortes. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con perfil de cabezales redondeados se desliza suavemente, mientras protege la piel.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Obtén una afeitada cómoda, en seco o húmedo. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente por la piel, mientras te protege de rasguños y cortes.
4.3
de 5
92
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Colo Pelado
07/04/2022
Argentina
Comprador verificado
Es muy buena
Me resulta muy cómoda y práctica. Es muy fácil de limpiar
Ventajas
Es recomendable
Esta reseña se realizó para AquaTouch S5070/02 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
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victor luis
17/09/2021
Argentina
Comprador verificado
Espero que me de satisfacciones como la anterior
Tengo y tuve varios productos de la marca y siempre me dieron buenos resultados
Ventajas
por supuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch S5070/02 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch S5070/02 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Leberbus
12/08/2020
Argentina
Lo mejor de lo mejor
Esta calificacion se la doy por que es muy buena maquina y se la recomiendo a todos
Ventajas
Todo a favor
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch S5070/02 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch S5070/02 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación