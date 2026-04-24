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  • Afeitado potente y suave con la piel
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Descontinuado

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5588/17

4.3
| (432) Reseñas | 84% ha recomendado este producto
Afeitado potente y suave con la piel
La serie 5000 de Philips ofrece un afeitado potente y ahora corta incluso más pelo por pasada*. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta el cabello y se adapta a su densidad para mejorar la comodidad de la piel.
Ver todos los beneficios

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹

Con tecnología SkinIQ

Afeitado potente y suave con la piel

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor de potencia adaptable

  • Cabezales flexibles 360-D

  • Recortador ajustable integrado

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips completan hasta 90,000 cortes por minuto, lo que permite cortar más vello por cada pasada** con el fin de lograr un acabado limpio y cómodo.

Una afeitadora con la potencia para dominar las barbas

Una afeitadora con la potencia para dominar las barbas

La afeitadora eléctrica tiene un sensor de vello facial inteligente que detecta la densidad del pelo 125 veces por segundo. La tecnología adapta automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.

Sigue los contornos del rostro

Sigue los contornos del rostro

Esta afeitadora eléctrica Philips, diseñada para seguir los contornos de tu rostro, tiene cabezales completamente flexibles que giran en 360° para un afeitado cómodo y completo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

432

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

24/04/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

excelente afeitadora

afeita casi como una máquina de hojas, con la practicidad de una máquina recargable y que se puede usar también bajo el agua. me sorprendió para bien, no esperaba que fueran tan buena

Ventajas

afeitada excelente en seco, bajo el agua y con la posiblidad de usar espuma de afeitar

Contras

no tiene contras

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-11

26/02/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

El producto es como lo esperaba.Gerby

Estoy conforme con la afeitadora, es como lo esperaba.

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

23/02/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

MI EVALUACIÓN

EXCELENTE PRODUCTO, PESE A MI BARBA DURA Y QUE CRECE MUY RÁPIDO. SÓLO UN DETALLE (QUE NO FORMA PARTE DE USTEDES): SOY NO VIDENTE Y ME HUBIERA GUSTADO QUE, AL AGOTARSE LA BATERÍA, ME AVISE DE ALGUNA MANERA. POR LO DEMÁS, MUY RECOMENDABLE.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Probado frente a la serie 3000 de Philips.