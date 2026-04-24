Descontinuado
Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Cuchillas SteelPrecision
Sensor de potencia adaptable
Cabezales flexibles 360-D
Recortador ajustable integrado
Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips completan hasta 90,000 cortes por minuto, lo que permite cortar más vello por cada pasada** con el fin de lograr un acabado limpio y cómodo.
La afeitadora eléctrica tiene un sensor de vello facial inteligente que detecta la densidad del pelo 125 veces por segundo. La tecnología adapta automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.
Esta afeitadora eléctrica Philips, diseñada para seguir los contornos de tu rostro, tiene cabezales completamente flexibles que giran en 360° para un afeitado cómodo y completo.
4.3
de 5
432
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
barbanegra
24/04/2026
Argentina
Comprador verificado
excelente afeitadora
afeita casi como una máquina de hojas, con la practicidad de una máquina recargable y que se puede usar también bajo el agua. me sorprendió para bien, no esperaba que fueran tan buena
Ventajas
afeitada excelente en seco, bajo el agua y con la posiblidad de usar espuma de afeitar
Contras
no tiene contras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-11
Gerby
26/02/2026
Argentina
Comprador verificado
El producto es como lo esperaba.Gerby
Estoy conforme con la afeitadora, es como lo esperaba.
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
BERBIRICHO
23/02/2026
Argentina
Comprador verificado
MI EVALUACIÓN
EXCELENTE PRODUCTO, PESE A MI BARBA DURA Y QUE CRECE MUY RÁPIDO. SÓLO UN DETALLE (QUE NO FORMA PARTE DE USTEDES): SOY NO VIDENTE Y ME HUBIERA GUSTADO QUE, AL AGOTARSE LA BATERÍA, ME AVISE DE ALGUNA MANERA. POR LO DEMÁS, MUY RECOMENDABLE.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Probado frente a la serie 3000 de Philips.