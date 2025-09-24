SH71/50
Cuchillas SteelPrecision
Se adapta a la serie S7000
Se adapta a la afeitadora S5000 con forma angular
Se adapta a la serie 500
No apto para la afeitadora S5000 con forma redondeada
Potentes y suaves a la vez, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips realizan hasta 90 000 acciones de corte por minuto a fin de cortar más vello por pasada para un acabado cómodo y al ras.
Compruebe la parte posterior del mango de su afeitadora para confirmar el cabezal de repuesto. ¿Necesita ayuda? Visite philips.com/accessories
1. Presione los botones de liberación y extraiga el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gire los anillos de retención hacia la izquierda y quítelos. 3. Retire los cabezales de afeitado usados e inserte los de repuesto (las muescas deben encajar exactamente en las proyecciones). 4. Vuelva a colocar los anillos de retención y gírelos hacia la derecha hasta que oiga un clic. 5. Vuelva a insertar el soporte de afeitado y ciérrelo.
2.3
de 5
3
Reseñas
Arturo roman
24/09/2025
México
UNA RASURADORA EFICAZ
La mejor rasuradora que he usado. Corta excelente y sin irritar la piel.
Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Cabezales de afeitado de repuesto
Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Cabezales de afeitado de repuesto
Insatisfecho y cabreado
12/08/2026
España
Pésimo servicio postventa para Islas Canarias
Servicio pésimo para asistencia de cualquier tipo en Canarias. Aparte de no enviar productos ni recambios directamente, te remiten a tiendas online como Amazon. Yo no hago compras online por sistema después de varias malas experiencias y lo que supone el envío a Canarias, cuando encuentras alguna empresa que lo haga. En el número de teléfono de atención al cliente de Philips me dieron un número de un supuesto distribuidor de recambios de Philips, que luego resultó que no existe. Vuelvo a llamar y me dan otro número, que ha resultado ser un servicio de reparación de todo tipo de aparatos electrónicos y de menaje. Además, la página web oficial de Philips, buscando asistencia online, me ha llevado a unos asistentes virtuales que, después de varios mensajes absurdos y repetitivos, me pedían todos los datos y me llevaba directamente a un pago online para que despu6me atendiera un técnico online. Y todo esto para preguntar cómo puedo obtener recambios en Canarias??? Ya llevo una hora de mi tiempo perdido, prefiero pagar más en una tienda de barrio que perder el tiempo o cambiar a otra marca de afeitadora. Qué pesadilla!!!
Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Date of Use 2024-02-14
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Date of Use 2024-02-14
Yoymifoble
06/09/2025
España
Mala app
La peor que he usado en bastante tiempo. Marea y no te resuelve nada de nada. Perdida de tiempo para no conseguir un repuesto.
Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
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donde existan instalaciones