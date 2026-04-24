Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Cuchillas SteelPrecision
Sensor de potencia adaptable
Cabezales flexibles 360-D
Recortador ajustable integrado
Garantía de hasta 5 años**
Con hasta 90 000 movimientos de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision cortan más vello en cada pasada para lograr un afeitado más al ras y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa para garantizar un rendimiento de corte confiable, tras cada afeitado.
Este sensor inteligente lee la densidad del vello 250 veces por segundo y adapta automáticamente la potencia mientras se afeita. Ayuda a que la afeitadora responda de manera eficiente en las zonas con vellos más gruesos o densos, para que obtenga un afeitado suave y sin esfuerzo con una comodidad constante.
Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para mantenerse en estrecho contacto con las curvas de su rostro y cabeza. Esto ayuda a lograr un afeitado minucioso con mayor comodidad, incluso en áreas difíciles como el cuello y la línea de la mandíbula.
4.3
de 5
432
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
barbanegra
24/04/2026
Argentina
Comprador verificado
excelente afeitadora
afeita casi como una máquina de hojas, con la practicidad de una máquina recargable y que se puede usar también bajo el agua. me sorprendió para bien, no esperaba que fueran tan buena
Ventajas
afeitada excelente en seco, bajo el agua y con la posiblidad de usar espuma de afeitar
Contras
no tiene contras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-11
Gerby
26/02/2026
Argentina
Comprador verificado
El producto es como lo esperaba.Gerby
Estoy conforme con la afeitadora, es como lo esperaba.
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
BERBIRICHO
23/02/2026
Argentina
Comprador verificado
MI EVALUACIÓN
EXCELENTE PRODUCTO, PESE A MI BARBA DURA Y QUE CRECE MUY RÁPIDO. SÓLO UN DETALLE (QUE NO FORMA PARTE DE USTEDES): SOY NO VIDENTE Y ME HUBIERA GUSTADO QUE, AL AGOTARSE LA BATERÍA, ME AVISE DE ALGUNA MANERA. POR LO DEMÁS, MUY RECOMENDABLE.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Probado frente a la serie 3000 de Philips.
Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.