ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Shaver Series 5000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Asistencia

Shaver Series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5898/17

Shaver Series 5000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Ir a la tienda

Registra tu producto

Obtén la garantía ampliada

Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).

Registrarme

Manuales y documentación

Guía de inicio rápido

  • PDF archivo, 6 MB
  • 13 October 2025

Manual de información importante

  • PDF archivo, 1.1 MB
  • 14 May 2026

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Solución de problemas

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Buscar un centro de servicio

Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales

Garantía

Nuestras políticas de garantía de productos

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.