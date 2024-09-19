Descontinuado
Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Revestimiento protector SkinGlide
Cuchillas SteelPrecision
Sensor de control de movimiento
Cabezales flexibles 360-D
Un revestimiento protector se sitúa entre los cabezales de la afeitadora y tu piel que, compuesto por hasta 2000 esferas de microtecnología por milímetro cuadrado, reduce la fricción sobre la piel en un 25%* para minimizar la irritación.
Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips completan hasta 90 000 cortes por minuto, lo que corta más vello por cada pasada**, con el fin de lograr un acabado limpio y cómodo.
La tecnología de detección del movimiento de la afeitadora eléctrica realiza un seguimiento de tu afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz. Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***.
4.2
de 5
403
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Arqcarranza
19/09/2024
Argentina
Comprador verificado
Excelente producto
Quiero saber donde conseguir el repuesto del liquido para la autolimpieza
Ventajas
Buen afeitado
Contras
Repuesto del liquido para autolimpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
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Sealfu63
11/08/2024
Argentina
Comprador verificado
Muy buena afeitadora, excelente rendimiento
Muy recomendable!! Muy buena calidad y rendimiento optimo!!
Ventajas
Relacion precio calidad
Contras
Sin inconbenientes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
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Fordtinero
09/02/2024
Argentina
Comprador verificado
Excelente,!!!
Es excelente. Me encanta. Muy buen producto. Lo recomiendo 100%
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
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en comparación con el material sin revestimiento
Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.
De acuerdo con los usuarios de la serie S7000 de Philips y la aplicación GroomTribe en el 2019.
Tras comparar residuos de afeitado después de utilizar líquido limpiador o agua en el cartucho