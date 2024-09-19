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Descontinuado

Shaver series 7000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S7783/50

4.2
| (403) Reseñas | 82% ha recomendado este producto
Afeitado al ras y protección avanzada de la piel
La serie 7000 de Philips se desliza suavemente sobre la piel, mientras corta cada cabello al ras, incluso en barbas de hasta 3 días. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta el cabello y se adapta a este, además de moverse correctamente para brindar una mejor protección de la piel.
Ver todos los beneficios

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹

Con tecnología SkinIQ

Afeitado al ras y protección avanzada de la piel

  • Revestimiento protector SkinGlide

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor de control de movimiento

  • Cabezales flexibles 360-D

Una afeitadora que reduce la fricción para minimizar la irritación

Una afeitadora que reduce la fricción para minimizar la irritación

Un revestimiento protector se sitúa entre los cabezales de la afeitadora y tu piel que, compuesto por hasta 2000 esferas de microtecnología por milímetro cuadrado, reduce la fricción sobre la piel en un 25%* para minimizar la irritación.

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips completan hasta 90 000 cortes por minuto, lo que corta más vello por cada pasada**, con el fin de lograr un acabado limpio y cómodo.

Te guía para que apliques una técnica de afeitado mejorada

Te guía para que apliques una técnica de afeitado mejorada

La tecnología de detección del movimiento de la afeitadora eléctrica realiza un seguimiento de tu afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz. Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

403

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

19/09/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente producto

Quiero saber donde conseguir el repuesto del liquido para la autolimpieza

Ventajas

Buen afeitado

Contras

Repuesto del liquido para autolimpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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11/08/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy buena afeitadora, excelente rendimiento

Muy recomendable!! Muy buena calidad y rendimiento optimo!!

Ventajas

Relacion precio calidad

Contras

Sin inconbenientes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7783/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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09/02/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente,!!!

Es excelente. Me encanta. Muy buen producto. Lo recomiendo 100%

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. en comparación con el material sin revestimiento

  2. Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.

  3. De acuerdo con los usuarios de la serie S7000 de Philips y la aplicación GroomTribe en el 2019.

  4. Tras comparar residuos de afeitado después de utilizar líquido limpiador o agua en el cartucho