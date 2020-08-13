Descontinuado
SCD138/60
Negro
Portamamaderas térmico, fabricado en 3M Thinsulate™, con capacidad para dos mamaderas Avent. Conserva el agua caliente previamente hervida o la leche materna o de fórmula fría durante varias horas.
Acceso fácil y rápido a los compartimentos frontales y principales.
3.1
de 5
7
Reseñas
Vis98
13/08/2020
Argentina
Excelente
Cumple muy bien la funcion para la que esta desarrolado.
Ventajas
Mantiene la temperatura del biberon
Contras
Medio estrecho
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD150/50 Bolso térmico de neoprene Avent
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD150/50 Bolso térmico de neoprene Avent
chukimimus
16/05/2012
España
es muy practico
es un producto q te ayuda a tener a la mano todo lo q una mama necesita es muy practico adema de que dura mucho tiempo la mia tiene ya casi 7 años y la use para mi segunda bebe es confiable ademas de q lo pueden usar los papas si que les de pena como sucede con otros similares
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent
tweety
30/09/2010
España
muy comodo
El bolso avent es realmente muy comodo y permite llevar todo lo necesario para tu bebe en forma ordenada. Lo recomiendo especialmente para ninos que ya esten con mamadera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD149/60 Bolso de viaje Avent
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD149/60 Bolso de viaje Avent