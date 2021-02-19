Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹
Dos piezas
Flujo variable
3m+
La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
La tetina suave y resistente a los mordiscos está diseñada para las cambiantes necesidades de los bebés.
Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.
4.6
de 5
41
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Karina_yk
19/02/2021
Argentina
Muy buena calidad
A mi bebe le encanta, es de muy buena calidad y me dura un montón. Super recomendable!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural
Vicocaa
18/02/2021
Argentina
Exelente resultado
Fue muy útil ya que enseguida mi bebé se prendió a la tetina sin problemas. La usamos mucho y se la recomendé a mis amigas embarazadas.
Ventajas
Tetina super suave similar al pecho de mamá
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural
Roberto de Constitucion
18/02/2021
Argentina
Excelente producto
A nuestra beba le encanta tomar de esta tetina, desde que la usa no la cambiamos por nada!
Ventajas
Textura y calidad
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE