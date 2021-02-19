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  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
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Descontinuado

Philips AventTetina natural

SCF045/27

4.6
| (41) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna natural
Nuestra suave tetina estriada evita la contracción de esta y está diseñada para bebés. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna natural

  • Dos piezas

  • Flujo variable

  • 3m+

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.

Silicona suave y tersa para las distintas necesidades del bebé

La tetina suave y resistente a los mordiscos está diseñada para las cambiantes necesidades de los bebés.

Un diseño de tetina flexible y estriada que evita la contracción de esta

Un diseño de tetina flexible y estriada que evita la contracción de esta

Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

41

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

19/02/2021

Argentina

Argentina

Muy buena calidad

A mi bebe le encanta, es de muy buena calidad y me dura un montón. Super recomendable!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural

18/02/2021

Argentina

Argentina

Exelente resultado

Fue muy útil ya que enseguida mi bebé se prendió a la tetina sin problemas. La usamos mucho y se la recomendé a mis amigas embarazadas.

Ventajas

Tetina super suave similar al pecho de mamá

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural

18/02/2021

Argentina

Argentina

Excelente producto

A nuestra beba le encanta tomar de esta tetina, desde que la usa no la cambiamos por nada!

Ventajas

Textura y calidad

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina natural

Sí, recomiendo este producto

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  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE