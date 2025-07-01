ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Philips Avent Tetina natural

Descontinuado

Asistencia

Philips AventTetina natural

SCF045/27

Philips Avent Tetina natural

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Conocé nuestra aplicación Pregnancy+

Ayuda a las mamás desde el primer día: descargá la aplicación Pregnancy⁺

El apoyo comienza aquí. Desde imágenes digitalizadas hasta información diaria sobre embarazo, dieta, ejercicio y trabajo de parto, Pregnancy⁺ te permite planificar, aprender y compartir el cuidado desde el principio.

Escanee el código QR para descargar la aplicación
Ayuda a las mamás desde el primer día: descargá la aplicación Pregnancy⁺

Preguntas frecuentes

Solución de problemas

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Buscar un centro de servicio

Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales

Garantía

Nuestras políticas de garantía de productos

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.