Descontinuado
Primera etapa
Mordillo para los dientes anteriores
Este mordillo tiene distintas texturas para proporcionar distintos niveles de presión y aliviar los dolores de su bebé.
Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/EU.
4.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Tureina
15/05/2012
España
Le gusta a mi bebé.
Cuando mi bebé tenía 4 meses no le gustaba mucho porque el mordedor era muy ancho para él pero ahora que ya tiene 8 meses le encanta, se pasa varios minutos mordiendolo y noto que le agrada bastante.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF890/01 Teether Animal Shaped Range
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF890/01 Teether Animal Shaped Range