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Avent Línea de mordillos Animal
Descontinuado
Asistencia
SCF890/01
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Manual del usuario - English (US)
Todas (5)
¿Se pueden esterilizar los mordedores?
¿De qué material están hechos los mordedores?
¿Durante cuánto tiempo debería usar el bebé el mordedor de Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Cómo se limpia el mordedor de Philips Avent?