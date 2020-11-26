Descontinuado
Que no pare la música
Todo va mejor cuando lo vivís con música. Estos audífonos intrauditivos realmente inalámbricos te ofrecen un sonido excepcional y hasta 20 horas de reproducción con el estuche de carga portátil. Pulsá dos veces el botón multifunción para activar el asistente de voz del teléfono.
Controladores de 6 mm/cierre post.
Bluetooth®
Blanco
Los altavoces acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que ocurre a tu alrededor.
No dejes de disfrutar de la música que te gusta con total confort gracias al diseño cómodo y ligero. Las puntas de alas de goma suave se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de goma intercambiables te permiten encontrar la que sea perfecta para vos, que creará un gran aislamiento para que no te pierdas ni un acorde.
3.7
de 5
11
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Bigo20
26/11/2020
Argentina
Muy buena batería
Se los compre para mí nena, ni me arrepiento por qué la batería dura mucho se vínculo muy rápido y aparte ya no usa los míos. Excelente
Ventajas
Bateria
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares
Fecha de uso 2019-10-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505WT Auriculares
Fecha de uso 2019-10-26
Guille 20
21/11/2020
Argentina
Súper comodos
Los uso para entrenar y la comodidad junto con la calidad del material es digno de el prestigio de la marca, nunca me defraudan
Ventajas
Comodidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Auriculares
Fecha de uso 2020-07-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Auriculares
Fecha de uso 2020-07-21
JeyV
19/06/2021
Colombia
Excelente
Son cómodos, ajuste perfecto y viene con gomas de repuesto en dos tamaños diferentes. la experiencia en las llamadas es correcta 5/5. Conexión bluetooth adecuada y sonidos correctos.
Ventajas
Sonido, comodidad, rapidez, practicidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Headphones
Fecha de uso 2021-05-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series SHB2505BK Headphones
Fecha de uso 2021-05-19