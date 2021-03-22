Descontinuado
SHB3075BK/00
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Con una autonomía de 12 horas de tiempo de reproducción, tendrás suficiente energía para escuchar música todo el día.
Los audífonos BASS+ poseen controlador de altavoz de 32 mm que producen graves intensos y resonantes.
Diseñados para un ajuste óptimo, los audífonos BASS+ se pueden girar y tienen una banda sujetadora ajustable que se adapta a cualquier usuario.
3.3
de 5
47
Reseñas
mjpi
22/03/2021
Argentina
Muy bueno
El sonido de muy buena calidad, funciona bien en las llamadas, buen audio, etc.
Ventajas
Buena calidad de sonido y muy cómodos
Contras
Se escucha mal en las llamadas grupales
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono
TimelyYeti
13/08/2020
Argentina
Exelente para música, no tanto para llamadas
Yo ya llevo poco menos de 2 años con éstos auriculares, y lo único que puedo decir es que me encantan y los compraría de nuevo sí se me rompieran, cosa que parece imposible a futuro, porque estos auriculares ya me bancaron al menos 4 caídas desde mis casi 2 metros, e incontables caídas desde mi mesa de luz Eso pasa porque son muy ligeros, tanto así que a veces se me olvida que los llevo puestos. Esto también es gracias a la batería que a mí me llega a durar un día después de casi 2 años de uso. También es debido a la calidad de sonido que tienen. Nunca antes había probado auriculares tan buenos y que duren tanto Pero no todo es bueno. El micrófono que tienen integrados no es el mejor, y durante una llamada del celular no se me escucha del otro lado. Esto también pasa en las computadoras, que por alguna razón quieren enviar el audio con el modo comunicación y usar el micrófono, el cuál le baja la calidad al audio. Mi solución a esto fué, desde el panel de sonido de Windows, deshabilitar el micrófono y el receptor de audio del modo comunicación. Esto fue relativamente fácil, aunque me quedé sin micrófono de auricular, pero no creo que otras personas puedan arreglárselas para descubrir cuál es el problema y resolverlo Por otro lado, también he visto que otros auriculares tienen un puertito Jack para conectar directamente a algún dispositivo que no tenga Bluetooth. Éso sería una linda adición, pero no me puedo quejar En resumen: me encantaron los auriculares y no me importan las cosas que este no cumple bien Pd: llevo tanto tiempo usandolos que se está saliendo el cuerito de la almohadilla, pero no afecta en nada al sonido ni a la comodidad
Ventajas
Increíble Audio, autonomía que banca, duraderos
Contras
El micro no es bueno, no sé conecta "de una", no se pueden usar si no tienen carga ni cuando se están cargando
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono
Marutitan
10/08/2020
Argentina
Excelente producto
Me los compre y fue lo mejor q hice excelente sonido y muy buena calidad la mejor compra sin duda
Esta reseña se realizó para SHB3075WT Auriculares supraurales inalámbricos con micrófono
Esta reseña se realizó para SHB3075WT Auriculares supraurales inalámbricos con micrófono
Los resultados reales pueden variar