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Descontinuado

Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono

SHB3075BK/00

3.3
| (47) Reseñas

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Siente los graves de BASS+
Los audífonos Philips BASS+ cuentan con graves amplios y potentes en un paquete elegante y compacto. Buena apariencia, gran sonido y excelente valor: audífonos inalámbricos Bluetooth para aquellos que necesitan más graves en la música sin peso adicional.
Ver todos los beneficios

Siente los graves de BASS+

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

La batería recargable tiene una autonomía de hasta 12 horas de tiempo de reproducción

La batería recargable tiene una autonomía de hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Con una autonomía de 12 horas de tiempo de reproducción, tendrás suficiente energía para escuchar música todo el día.

Controladores de altavoz de 32 mm

Controladores de altavoz de 32 mm

Los audífonos BASS+ poseen controlador de altavoz de 32 mm que producen graves intensos y resonantes.

Los audífonos y banda sujetadora ajustables ofrecen una máxima comodidad

Los audífonos y banda sujetadora ajustables ofrecen una máxima comodidad

Diseñados para un ajuste óptimo, los audífonos BASS+ se pueden girar y tienen una banda sujetadora ajustable que se adapta a cualquier usuario.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

47

Reseñas

22/03/2021

Argentina

Argentina

Muy bueno

El sonido de muy buena calidad, funciona bien en las llamadas, buen audio, etc.

Ventajas

Buena calidad de sonido y muy cómodos

Contras

Se escucha mal en las llamadas grupales

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono

13/08/2020

Argentina

Argentina

Exelente para música, no tanto para llamadas

Yo ya llevo poco menos de 2 años con éstos auriculares, y lo único que puedo decir es que me encantan y los compraría de nuevo sí se me rompieran, cosa que parece imposible a futuro, porque estos auriculares ya me bancaron al menos 4 caídas desde mis casi 2 metros, e incontables caídas desde mi mesa de luz Eso pasa porque son muy ligeros, tanto así que a veces se me olvida que los llevo puestos. Esto también es gracias a la batería que a mí me llega a durar un día después de casi 2 años de uso. También es debido a la calidad de sonido que tienen. Nunca antes había probado auriculares tan buenos y que duren tanto Pero no todo es bueno. El micrófono que tienen integrados no es el mejor, y durante una llamada del celular no se me escucha del otro lado. Esto también pasa en las computadoras, que por alguna razón quieren enviar el audio con el modo comunicación y usar el micrófono, el cuál le baja la calidad al audio. Mi solución a esto fué, desde el panel de sonido de Windows, deshabilitar el micrófono y el receptor de audio del modo comunicación. Esto fue relativamente fácil, aunque me quedé sin micrófono de auricular, pero no creo que otras personas puedan arreglárselas para descubrir cuál es el problema y resolverlo Por otro lado, también he visto que otros auriculares tienen un puertito Jack para conectar directamente a algún dispositivo que no tenga Bluetooth. Éso sería una linda adición, pero no me puedo quejar En resumen: me encantaron los auriculares y no me importan las cosas que este no cumple bien Pd: llevo tanto tiempo usandolos que se está saliendo el cuerito de la almohadilla, pero no afecta en nada al sonido ni a la comodidad

Ventajas

Increíble Audio, autonomía que banca, duraderos

Contras

El micro no es bueno, no sé conecta "de una", no se pueden usar si no tienen carga ni cuando se están cargando

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono

10/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Me los compre y fue lo mejor q hice excelente sonido y muy buena calidad la mejor compra sin duda

Esta reseña se realizó para SHB3075WT Auriculares supraurales inalámbricos con micrófono

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