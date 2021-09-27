Descontinuado
SHB4305WT/00
Diafragmas 12,2mm, diseño post. cerrado
Intrauditivo
6 horas de tiempo de reproducción
Ultracómodos
Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. Los controladores de parlante potentes de 12,2 mm resuenan graves resonantes desde un paquete compacto y elegante.
Con un tiempo de reproducción de 6 horas, tendrás batería suficiente para que la música no se detenga en todo el día.
Emparejá fácilmente tus auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para escuchar música de forma inalámbrica.
3.1
de 5
18
Reseñas
pablito555
27/09/2021
Argentina
fieles compañeros
trabajo todo el dia en la calle y la bateria dura bastante, me gusta el sonido que tiene
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4305BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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fari0365
27/09/2021
Argentina
excelente
me gustan los comodos que son, buenos para todo momento
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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02/11/2020
Argentina
Excelente realcion precio calidad
Suenan muy bien, son compatibles con todos los celulares que tengo y mi computadora, en relacion al costo van muy pero muy bien (yo escucho Metallica, y suenan perfecto). Tengo dos, ya que le compre uno en blanco a mi esposa y le encanto. Super recomendables!
Ventajas
Sonido excelente .
Contras
AL cargar a veces lo desconecto y se queda como tildado. me paso varias veces, pero luego anda perfecto. Ahora lo cargo 1 hora y listo.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar