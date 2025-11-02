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Descontinuado

Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

SHB5500BK/00

3.9

| (32) Reseñas | 81% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Inalámbricos, con graves claros y potentes

Gracias a los auriculares inalámbricos de Philips con conectividad Bluetooth podrás despedirte de los cables sin sacrificar la calidad. Disfrutá de varias horas de música y llamadas gracias a las almohadillas acolchadas y a una prolongada duración de la batería.

Ver todos los beneficios

Despedite de los cables, no de la calidad

Inalámbricos, con graves claros y potentes

  • Control. 32 mm/semicerrados

  • Supraurales

Sencillo control inalámbrico de música y llamadas mediante Bluetooth

Sencillo control inalámbrico de música y llamadas mediante Bluetooth

Cuando se trata de escuchar música sin límites y cambiar sin complicaciones entre música y llamadas, nada es comparable a la tecnología Bluetooth. Para disfrutar de tus éxitos favoritos, solo tenés que emparejar tus auriculares Philips con tu smartphone o tablet con Bluetooth. Con solo tocar el intuitivo control de cada auricular podrás ajustar el volumen o poner en pausa una canción mientras gestionás las llamadas entrantes y salientes.

Tecnología Bluetooth para una total libertad de movimiento

Tecnología Bluetooth para una total libertad de movimiento

Emparejá tus auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de un entretenimiento musical inalámbrico con sonido Crystal Clear.

Controladores de 32 mm de alta intensidad para graves claros de gran calidad

Controladores de 32 mm de alta intensidad para graves claros de gran calidad

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

32

Reseñas

81%

ha recomendado este producto

3

02/11/2025

México

México

Cumple con las 3 b (Bueno, Bonito y Barato)

Estoy muy satisfecho con la calidad y eficiencia de estos audífonos modelo SHB5500 tiene ya un buen tiempo que los tengo y nunca me han fallado, ya les remplace por desgaste las almohadillas y lo único que me falta es un software que me permita hacer algunas funciones adicionales como por ejemplo alguna actualización de firmware o ecualización.

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Fecha de uso 2023-11-02

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Fecha de uso 2023-11-02

11/02/2020

España

España

Son muy BUENOS

Llevo mas 5 años con ellos y siguen sonando genial.

Ventajas

Conectividad, funcionalidad y sonido

Contras

La almohadilla despues de 5 años empieza a despeluchar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Fecha de uso 2018-02-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Fecha de uso 2018-02-11

06/02/2020

México

México

Muy bueno

El producto es genial, el sonido es de lo mejor que he escuchado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Fecha de uso 2019-02-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Fecha de uso 2019-02-05

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