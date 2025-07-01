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Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Descontinuado
Asistencia
SHB5500BK/00
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Todas (5)
¿Puedo emparejar mi auricular Philips con mi ordenador?
¿Puedo utilizar mis auriculares Bluetooth Philips con mi TV?
¿Tendré interferencias con mi auricular Bluetooth?
¿Puedo utilizar los auriculares Bluetooth Philips con un ordenador?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?
Solución de problemas para el emparejamiento y la conexión